Restos du cœur : près de 2300 bénéficiaires en Mayenne et un nouveau centre de distribution à Craon

La 37ème campagne nationale des Restos du cœur démarre officiellement ce mardi 23 novembre en France. Une nouvelle campagne avec autant de bénéficiaires que l'année dernière. Au total, 142 millions de repas ont été servis lors de la précédente campagne d'hiver 2020-2021.

Pour le département de la Mayenne, on compte sensiblement le même nombre de bénéficiaires que l'hiver dernier, soit près de 2300 personnes inscrites. Les Restos du cœur du département comptent plus de 420 bénévoles, de quoi faire tourner la machine pour l'hiver à venir selon le président de l'antenne mayennaise.

Les profils changent tout de même. On voit une forte proportion de jeunes femmes seules avec leurs enfants, mais aussi des retraités, des étudiants et ceux qui attendent de retrouver un emploi. Il viennent demander une assistance mais aussi un lien social quelque part. La précarité ne les conduit pas à aller au restaurant, se payer des sorties et les écarte toujours plus des autres" - Philippe Durand, le président des Restos du cœur en Mayenne.