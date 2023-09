Restos du cœur : "S'ils disparaissent ça va devenir très difficile", les bénéficiaires à Mauléon s'inquiètent

Les charriots sont remplis par les bénévoles en fonction de la situation du bénéficiaire, qui a un profil de plus en plus varié avec l'inflation.

En difficulté financière, les Restos du cœur a lancé un appel à l'aide ce weekend . Si l'association n'est pas aidée financièrement, elle "pourrait mettre la clé sous la porte d'ici à deux ou trois ans", a déclaré son président sur TF1 dimanche 3 septembre. Au Pays basque, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 14 % dans les cinq antennes de l'association. Les dons financiers dans le département, en revanche, ont chuté de 20 %.

À Mauléon, le local des Restos du cœur situé dans le centre-ville, accueille une cinquantaine de bénéficiaires. Certains viennent depuis peu. Christine, 66 ans, se gare chaque lundi sur le parking juste en face du bâtiment de l'association, pour charger sa voiture de quelques denrées. "Même s'il y a deux ou trois légumes qui se battent en duel, ça fait toujours quelque chose à table, dans une assiette...". Cette retraitée est venue la première fois il y a cinq mois aux Restos du cœur. Impossible, avec 900 euros de pension de retraite mensuelle et les prix qui ont flambé ces derniers mois, de joindre les deux bouts.

"Je ne venais pas. En fait, je n'osais pas venir. Et puis ce sont des amis qui m'ont secouée et qui m'ont dit : 'Il faut que tu y ailles, sinon tu vas couler'".

Jonathan regarde les étagères à moitié vides du local des Restos du cœur. Devant lui, le reste des denrées accumulées lors de la collecte nationale en mars dernier, mais aussi des dons de la part de grandes enseignes. Ils se font cependant plus rares avec l'inflation : 50 % de dons d'invendus en moins à Mauléon et à Saint-Jean-de-Luz. Les grandes surfaces se sont mises à vendre les produits bientôt périmés à prix cassés, dans des "paniers dernière minute".

"Les charriots sont plus vides, moins garnis. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Ce n'est pas leur faute non plus. Donc on s'adapte", lâche désabusé le Souletin de 28 ans, à la recherche d'un emploi, qui tient à remercier les bénévoles d'être aussi investis et de l'accueillir avec le sourire.

80.000 euros à trouver pour Les Restos du cœur 64

Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'association a besoin de 80.000 euros pour trouver un équilibre financier d'ici à la fin de l'année. Au lendemain de l'appel à l'aide du président des Restos du cœur, Annie, jeune retraitée, refuse de voir cette organisation remplie de bénévoles, créée par Coluche il y a près de 40 ans, disparaitre faute de moyen. "J'arriverai toujours à me débrouiller parce que j'ai eu toujours dans la vie des gros coups et je m'en sors assez facilement. Mais il y a un moment donné où on ne pourra pas et on ne pourra plus. Si les Restos du cœur disparaissent, ça va être très difficile, je crois qu'il va y avoir une grande misère".

C'est juste une catastrophe, c'est une honte. Notre société n'est faite que d'inégalités, ajoute Céline, mère de famille célibataire qui fait une demi-heure de route pour venir chercher quelques denrées. Tout ce qui est minimas sociaux, Restos du cœur, tout ça, c'est fait pour que les gens, au moins, n'aient pas faim. Si on en arrive à détruire tous les minimas sociaux, toutes ces associations qui aident ceux qui sont marginaux, ceux qui ne s'en sortent pas... pour moi, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible."

Face au nombre croissant de bénéficiaires, la collecte nationale des Restos du Cœur en mars dernier n'a donc pas suffi. Pour faire le plein de denrées, de nouvelles collectes vont avoir lieu dans les Pyrénées-Atlantiques. Les dates à Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-de-Luz, Anglet ne sont pas encore fixés, mais celles de Mauléon oui : les Restos du cœur comptent sur vous les vendredi 13 et samedi 14 octobre. Une autre collecte aura lieu un peu plus tôt, les vendredi 6 et samedi 7 octobre dans les magasins d'Oloron-Sainte-Marie.