Restos du Cœur : toujours plus de demandes dans la Marne et les Ardennes

Reims, France

Tout est prêt pour la nouvelle campagne d'hivers des Restos du Cœur, qui commence ce mardi. C'est la 35e campagne de l'association créée par Coluche. L'association compte aujourd'hui 73.000 bénévoles dans toute la France et a accueilli 900.000 personnes lors de la dernière campagne. Dans la Marne, plus de 500 bénévoles sont sur le pont. 9 000 personnes ont été accueillies la saison dernière, et 1,4 million de repas ont été distribués. Dans les Ardennes, la situation est comparable : 547 bénévoles, 6.200 personnes accueillies, 1,2 millions de repas distribués.

De plus en plus d'inscrits

Des chiffres en augmentation d'année en année, ce qui désole le président des restos dans la Marne. Il constate aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes, notamment d'étudiants, et aussi de personnes qui travaillent : "nous avons aussi une importante population de migrants, de gens qui n'ont rien quand ils arrivent sur notre territoire". Mais pour qualifier cette campagne 2019 qui commence, Yves Fouquet, met en avant le thème de l'humain : " bien accueillir les bénéficiaires, c'est important. On essaie de sortir les gens de leur situation, par exemple par l'aide à la personne. Il y a un coiffeur qui vient, des avocats, on dispense des cours de français, etc. Nous, ce qui nous importe, c'est de sortir les gens de leur condition, de leur permettre de reprendre pied. "

Ecoutez l'interview d'Yves Fouquet

Yves Fouquet, président des Restos du Cœur de la Marne Copier

Appel aux bénévoles

Les responsables des Restos du Coeur lancent aussi un appel aux bénévoles, notamment pour s'occuper de l’informatique, de la formation, ou encore pour assurer les livraisons entre les lieux de stockages et les centres de distribution.

Pour tout renseignement :

Restos du Cœur de la Marne : 09 83 72 11 90

Restos du Cœur des Ardennes : 03 24 37 35 47