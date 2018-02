Laval, France

Les Restos du Cœur 53 cherchent une trentaine de bénévoles. À partir du 19 mars, un camion-restaurant effectuera des maraudes dans Laval, le lundi, mercredi et vendredi soir de 18h30 à 22h environ. Les bénévoles serviront des repas aux sans-abris. D'après l'association il y en une soixantaine dans la ville. Plusieurs fédérations des Restos du Cœur ont déjà leur camion dans d'autres départements de France, ce qui n'était pas le cas de la Mayenne jusque-là.

L'idée d'un camion-restaurant vient d'abord d'une autre association lavalloise. "C'était une demande de l'association Revivre faite en 2016 aux Restos du Cœur. Eux sont sur le terrain, notamment à la halte de nuit avec le 115. Ils connaissent donc mieux les besoins" explique Odile Leclercq la présidente départementale des Restos du Cœur. Pour mener à bien le projet : l'association s'appuie sur un nouvel homme fort : Jean-Louis Pommier. Le bénévole travaille régulièrement avec le 115.

"Le soir on voit de plus en plus de travailleurs pauvres. C'est à dire des gens qui ont de quoi se loger mais qui n'ont pas la possibilité de se nourrir correctement. Aujourd'hui certains arrivent à se loger mais font des économies ailleurs et c'est la nourriture qui est laissée de côté."

Les Restos du Cœur cherchent donc 30 bénévoles au moins. Ces derniers seront dix chaque soir pour distribuer une entrée, un plat de résistance et un dessert aux bénéficiaires. Les bénévoles doivent répondre à certains critères. "Nous avons besoin de gens évidement disponibles en soirée, et des gens qui ont envie de rendre service. Apporter des repas c'est aussi un prétexte nécessaire pour nouer des contacts. Pour les sans-abris c'est un moyen d'avoir des repères, des échanges et de peut-être retrouver le chemin de la confiance. Et c'est bien là l'essentiel" déclare Bruno Fléchard, administrateur à l'association. Pour acheter le camion restaurant, le conseil départemental et le centre communal d'action sociale ont donné 2.000 euros chacun.

Si vous voulez être volontaire pour le camion des Restos, contactez l'association par mail : ad53.siege@restosducoeur.org ou en appelant au 02 43 01 46 41.