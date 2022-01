Restrictions sanitaires : face à la chute de son activité, un propriétaire de bar lance une cagnotte en ligne

Une entreprise sarthoise lance un appel à l'aide. Le Hangar des artistes, un bar dansant de la Chapelle Saint-Aubin ouvert en 2019, frappé de plein fouet par les restrictions sanitaires liées au Covid-19, a perdu 60% de son activité depuis le mois de décembre et l'interdiction de danser ou de boire debout. Aidé de plusieurs proches, le propriétaire Jean-Sébastien Helluy a donc lancé une cagnotte sur le site Leetchi pour tenter de sauver son établissement.

Quelle est aujourd'hui la situation du Hangar des artistes ?

Elle devient compliquée depuis deux mois, depuis qu'il y a eu l'interdiction des pistes dansantes dans les bars puisque notre établissement c'est avant tout un karaoké, des concerts et des pistes dansantes. On a perdu 60% de notre clientèle. Moi je n'ai pas de salaire depuis plusieurs mois. Et ça joue aussi sur tout un système parce qu'il y a l'entreprise mais il y a aussi la famille, une petite fille de deux ans, c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui on arrive à un stade très critique, et c'est pour ça que je demande de l'aide.

Le Hangar ne pourra pas tenir jusqu'au 16 février, date où l'on pourra de nouveau danser et consommer debout ?

On va avoir beaucoup de difficultés à tenir jusque-là, parce qu'on a des factures qui sont tombées, on a des fournisseurs qui réclament... pour le moment ils acceptent de patienter. Mais on est très très faible en trésorerie, à force d'avoir des restrictions. On en est à un point où l'on est obligé de ne pas payer certaines factures, comme EDF, comme l'eau, ou encore les impôts et la TVA, j'en passe et des meilleurs.

Aujourd'hui vous ne bénéficiez pas de soutien financier de la part de l'Etat ou des collectivités ?

Aucune. Aucune aide pour le moment, on ne rentre pas dans les bonnes cases. Les bases sont fixées sur la première année de chiffre d'affaires, comme on est un jeune établissement, on est bloqué.

Vous lancez justement un appel à l'aide, un appel aux dons...

On a lancé une cagnotte sur Leetchi, un petit peu contre mon gré parce que c'est vrai que j'ai ma fierté et on aimerait bien atteindre la somme de 10 000 €. Ça peut sembler énorme mais si 1000 personnes donnent 10 €, on a le compte. Et je pense que ça permettrait de participer à la sauvegarde d'une entreprise et de toute une vie.

Si vous souhaitez participer à la cagnotte lancée pour sauver Le Hangar des artistes : https://www.leetchi.com/c/sauvez-le-hangar-des-artistes