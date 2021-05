Restructuration chez Danone : 75 emplois menacés aux Eaux d'Evian

Six mois après l'annonce par le groupe Danone d'un plan d'économie et de la suppression de 1.850 postes, dont 500 en France, les incidences sur la société des eaux d'Evian se précisent en Haute-Savoie. Sur les 1.200 emplois des Eaux d'Evian, sur les bords du Léman, entre 75 et 80 emplois administratifs pourraient être supprimés : 70 sur le siège du carré Lumière à Evian et une petite dizaine sur le site d'embouteillage d'Amphion à Publier.

Je reçois des gens en pleurs

"On voit à peu près les postes qui vont être touchés, mais on veut avoir les noms des personnes qui sont en face, parce que là, on commence vraiment à avoir des gens inquiets, je reçois des gens en pleurs", déclare à France Bleu Pays de Savoie Raymond Bottelier, délégué CGT et secrétaire du CSE du Grand Evian (l'ensemble des deux sites, siège et usine d'embouteillage).

Les espoirs de reclassement sur place semblent bien maigres. "On va leur proposer peut-être une mutation géographique sur certains sites, mais quand vous êtes ici depuis 20 ou 30 ans, avec votre famille, vos enfants... si demain on vous propose un poste à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), un gros site où ils ont mis tous les administratifs, est-ce que les personnes touchées vont aller là-bas ? Je ne crois pas".

C'est 40% de l'effectif du Carré Lumière qui va disparaître

Selon la CGT, c'est l'avenir du site du Carré Lumière à Evian qui est en jeu. "Garder un bâtiment comme ça pour moins de 100 personnes, sachant qu'aujourd'hui le télétravail s'est amplifié d'une manière très importante, toutes les organisations syndicales se posent vraiment la question de l'avenir du Carré Lumière dans les mois ou les deux années qui viennent".

Les négociations sur la mise en oeuvre du PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) doivent débuter d'ici la fin du mois de mai.