Restructuration du site Bosch à Mondeville : les discussions débutent

Ils ont tenu à s'afficher ensemble pour montrer leur capacité à travailler d'une seule voix : l'intersyndicale CFDT/CFTC/CFE-CGC/Sud Industrie ne cache pas un certain agacement quant à la prise de parole de la CGT ces derniers jours dans les médias alors que ce dernier, s'il est représenté au niveau national, ne l'est pas sur le site mondevillais. Mais l'essentiel est ailleurs pour l'intersyndicale et porte aujourd'hui sur l'avenir du site. Première étape ce mercredi : les discussions à Drancy concernant la suppression de cent emplois dans l'agglomération caennaise débutent. Pour l'heure, il s'agit de 75 départs en préretraite et de 25 départs volontaires dans les cinq ans à venir. Les négociations vont durer jusqu'à la fin de l'année. Le site, qui a compté jusqu'à 1500 salariés, va passer progressivement de 500 à 400 personnes. Dans ces conditions, il faut aussi accompagner la restructuration pour que les services continuent à fonctionner normalement malgré la baisse des moyens humains. Ce sera aussi l'objet des futures réunions.

Bosch à Mondeville compte aujourd'hui 500 salariés © Radio France - Philippe Thomas

Moins de deux ans pour trouver un repreneur

Derrière cette première étape, une autre arrive, encore plus importante : l'avenir de l'usine mondevillaise. Bosch s'est donné jusqu'à mi-2024 pour trouver un repreneur à un site qu'elle juge non rentable. Des visites ont déjà eu lieu sur le site ont remarqué les syndicats, mais rien n'a filtré jusqu'à présent. Précisons que l'usine de Mondeville travaille à 50% pour l'industrie automobile, l'autre moitié dans la sous-traitance électronique, les enceintes notamment, ce qui laisse de nombreuses possibilités de reprises. Pour Estelle Schneider, de la CFDT (au nom de l'intersyndicale) : "on est actuellement à un moment charnière, où il s'agit de pérenniser l'emploi, donc d'éviter la casse sociale en trouvant un repreneur de qualité. Ca veut dire un repreneur dont le projet industriel, la solidité économique et la compatibilité sociale sont possibles au vu de l'existant. La direction Bosch France s'est engagée dans l'accord cadre à la fois à trouver un repreneur très social et à ne pas aller contre la volonté des salariés dans ce projet."

Si toutefois personne n'est trouvé, la direction allemande a prévenu : le site normand arrêtera sa production à la mi-2026 et les salaires seront versés jusqu'à la mi-2028 pour laisser aux salariés le temps de se retourner. Les syndicats eux, défendent leur bilan expliquant que, jusqu'à présent, "il n'y a eu aucun jour de grève sur le site", et surtout, qu'en plus d'avoir des garanties sur l'éventuel repreneur, ils ont aussi obtenu la certitude que les salaires seront versés jusqu'à mi-2028 pour permettre aux salariés de se retourner. "Il est rare d'obtenir une visibilité à cinq ans", insistent de concert Christophe Beau de la CFE-CGC, Damien Barea de la CFTC, Emmanuel Anquetil de Sud Industrie et Estelle Schneider.

Les syndicats veulent croire à une troisième voie

Parallèlement, les syndicats espèrent toujours convaincre la maison mère de ne pas revendre le site et travaillent sur ce dossier avec le puissant syndicat allemand IG metal. Emmanuel Anquetil veut y croire : "on nous dit qu'économiquement, on n'est pas forcément viable. On perd de l'argent, on perd environ 7 millions d'euros par an mais nos deux lignes de production côté automobile ne tournent pas à 100 %. On a des équipements qui tournent avec une équipe, voire une demi équipe. Donc on ne peut pas nous comparer avec certains de ces sites à bas coûts qui tournent pratiquement deux fois plus." Derrière cela, le sentiment est que Bosch privilégie les usines implantées sur son territoire et dans les ex-pays de l'Est, pour des raisons de proximité ave les usines des constructeurs automobiles, mais aussi, sans doute, pour des questions de coût.

Il faudra en tout faire vite pour trouver un repreneur car, rappelons-le, il reste moins de deux ans pour trouver quelqu'un qui reprendra les salariés dans les conditions actuelles comme le stipule l'accord cadre. Depuis 2001, les effectifs de Bosch en France ont baissé d'environ 10 000 à 6500 salariés.