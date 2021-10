Résultats 2021 d'Airbus : les signaux sont toujours au vert

Airbus a encore revu à la hausse ses prévisions financières pour 2021 après avoir publié ce jeudi matin un bénéfice net de plus de 2,6 milliards d'euros au 30 septembre soulignant la reprise progressive de ses activités. Pour rappel l'an dernier, le constructeur avait à l'inverse subi une lourde perde nette, plus de 750 millions d'euros. le chiffre d'affaires a progressé de 17%.

424 avions commerciaux ont été livrés au cours des neuf premiers mois de 2021, dont 340 de la famille des A320, soit 80 de plus que l'an passé à la même époque. Airbus mise toujours sur 600 livraisons d'ici le 31 décembre, avec une quarantaine d'appareils supplémentaires par rapport à 2020. Devant ces bons chiffres, l'avionneur revoit donc à nouveau à la hausse ses prévisions pour l'année, après les avoir déjà relevées l'été dernier avec un meilleur bénéfice opérationnel envisagé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Montée en cadence

Airbus mise sur une forte reprise de la demande de compagnies aériennes qui souhaitent de renouveler leur flotte après la crise. La montée en cadence, déjà bien enclenchée devrait être en capacité à Noël de produire mensuellement 45 de ses ses best-sellers, les monocouloirs A320, contre 40 pendant la crise, visant une cadence de 65 appareils mensuels dans deux ans. Ce sont trois A330 contre deux actuellement qui sortiront mensuellement des chaines d'assemblages d'ici un an, si tout va bien. Le constructeur a aussi reporté de quelques mois son intention d'augmenter la production de cinq à six gros porteurs A350 par mois, cadence qui devrait être faisable plutôt en 2023 qu'en 2022. Enfin La cadence de production de l’A220, actuellement de six appareils par mois, devrait passer à six en début d’année prochaine, pour doubler vers 2025.

A noter que les résultats d'Airbus Helicopters sont aussi en progression, le chiffre d'affaires de la branche Defence and Space est globalement stable.