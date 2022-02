Résultats historiques pour Legrand, l'équipementier électrique limousin coté au CAC 40

Il y a deux explications aux bons résultats d'après le directeur général de Legrand. Au lendemain de leur publication, Benoît Coquart, invité de France Bleu Limousin ce vendredi matin, a détaillé les hausses du chiffre d'affaires et du résultat net pour l'année 2021.

"Le marché du bâtiment est bien reparti, tiré par des tendances de fond qui vont perdurer comme le télétravail, l'évolution des usages digitaux, le bâtiment vert. Et puis, sur ce marché qui a repris du dynamisme on a pris un certain nombre d'options payantes en terme de gain de part de marché", complète Benoît Coquart.

Des investissements qui s'avèrent payants

Sans oublier les traditionnels interrupteurs et autres prises électriques, ce sont de plus en plus les segments du digital qui portent l'activité : "On continue d'investir massivement sur les produits historiques, mais il est vrai que trois segments tirent la croissance : les datacenters, tout ce qi est produits connectés et les produits permettant de faire des économies d'énergie dans le bâtiment. Ces trois familles de produits représentaient en 2019, 29% de notre chiffre d'affaires, 31% en 2020 et 33% en 2021."

A moyen terme, l'objectif est que ces produits représentent la moitié du chiffre d'affaires. En attendant, le groupe Legrand espère une amélioration des tensions sur la disponibilité des composants électroniques et continue de tabler sur ces produits "historiques", qui "représentent toujours des secteurs de croissance forte, car la technologie peut apporter de la valeur ajoutée aux produits", rajoute le directeur général.

à réécouter Benoît Coquart, le directeur général du groupe Legrand

Des retombées pour les salariés et les actionnaires

Les négociations avec les représentants du personnel commencent la semaine prochaine, "sans préjuger de leur teneur", Benoît Coquart annonce une hausse de la participation/intéressement pour tous les salariés français à un niveau jamais atteint depuis 10 ans, ainsi que le versement fin janvier d'une prime de 1.200 euros, quel que soit leur niveau de rémunération.

D'autre part, après une année blanche, c'est aussi le retour du versement des dividendes. "1,65 euro par action ce qui correspond à un taux de de distribution des résultats de 50%. Ce qu'on fait historiquement", conclut Benoît Coquart.