Retards sur les lignes SNCF en Normandie : les usagers appelés à la grève de la présentation des billets

L'Union Des Usagers du Paris-Cherbourg et l’Association de Défense des Usagers du Rail Normand demandent aux usagers de ne plus présenter leurs titres de transports lors des contrôles, pour protester contre les retards et les pannes à répétition des trains.