Retenues sur salaires pour des pauses-pipis chez Cremcentre à St Cyr-en-Val : les salariés en grève

Saint-Cyr-en-Val, France

La grève a été très suivie ce vendredi à l'entreprise Cremcentre à St Cyr-en-Val, près d'Orléans. Créée en novembre 2017, Cremcentre est l'une des 2 plateformes logistiques de l'enseigne Grand Frais (grande distribution alimentaire), elle fournit 120 magasins à travers la France en produits laitiers et emploie une centaine de salariés en CDI à St Cyr-en-Val. Lors de cette journée de débrayage, les grévistes ont dénoncé des conditions de travail "indignes du XXIe siècle".

Trop de temps aux WC ? "C'est déduit sur le salaire !"

Par exemple, chez Cremcentre, il faut badger pour aller aux toilettes. Les salariés ont droit à quarante minutes de pause dans leur journée de travail, et cela inclut les pauses-pipi - en cas de dépassement, il y a des retenues sur salaire, témoigne Arezki Belkhir, délégué CGT : "Si on reste un peu plus de temps aux toilettes par exemple parce qu'on est un peu malade ou même parce que vous avez accepté de travailler une heure supplémentaire, c'est déduit sur le salaire. En fait, c'est une façon de payer pour aller aux toilettes ! En 2020 ! Ça n'existe dans aucune autre boîte sur Orléans."

Deuxième grief des salariés : des équipements inadaptés au froid des entrepôts. "Là où on travaille, il fait entre 0° et 2°, raconte Guy Kawanda, le secrétaire du CSE. Or, les vêtements qu'on nous donne, ce sont de simples coupe-vents ! On n'a pas de chaussures de sécurité non plus." A cela s'ajoutent, explique-t-il, "une pression permanente", "des cadences infernales" et "les remarques infantilisantes de certains chefs d'équipes".

Des négociations renvoyées à janvier

Conclusion pour Arezki Belkhir, "les salariés éprouvent un ras-le-bol, un vrai ras-le-bol. Si aujourd'hui on dénonce cette situation, c'est parce qu'on réclame simplement du respect. On ne parle pas des salaires - encore qu'on soit sous-payé -, aujourd'hui ce qu'on veut, c'est du respect."

La direction répond qu'elle abordera tous ces sujets le 14 janvier, lors de la réunion pour les négociations salariales annuelles. S'il n'y a pas de réponses satisfaisantes, les salariés promettent de débrayer à nouveau. A noter qu'il n'y a pas eu grève, en revanche, dans l'autre entrepôt logistique de Grand Frais à St Cyr-en-Val, Prélocentre, spécialisé en fruits et légumes et dans lequel les conditions de travail seraient plus favorables.