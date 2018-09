La Rochelle, France

La fin du conflit à la RTCR, les transports de l'agglomération rochelaise. Les bus circulent normalement ce jeudi matin. Les syndicats ont levé leur mouvement ce mercredi soir. Un mouvement pour soutenir un collègue. L'homme était convoqué hier devant le conseil de discipline de l'entreprise.

Cela fait suite à un incident survenu en juin dernier. Une maman et une poussette sont tombés dans le bus et la jeune femme a porté plainte. La direction estime que le chauffeur n'a pas respecté la procédure en pareil cas. Par solidarité avec leur collègue, plus de la moitié des salariés se sont mis en grève et ont organisé le blocus du dépôt situé à Lagord, près de La Rochelle.

La direction annoncera d'ici la fin de semaine sa décision quand aux suites à donner à cette affaire.

Les syndicats pointent eux, à travers cet incident, des conditions de travail dégradées. Ils promettent de se remobiliser prochainement.