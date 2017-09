Retour à la semaine de 4 jours en Vendée : moins de travail pour les agents périscolaires

Ils sont les premiers à subir les conséquences du retour à la semaine de quatre jours dans les écoles de 61 communes vendéennes : les agents périscolaires sont nombreux à avoir perdu en temps de travail depuis la rentrée.

En Vendée, 61 communes ont fait le choix depuis la rentrée de revenir à la semaine de quatre jours dans les écoles et de mettre fin à l'école le mercredi matin. Une décision qui a d'importantes conséquences pour les agents périscolaires, qui s'occupaient des enfants sur ces activités organisées après la classe. Des agents employés par la commune et qui, pour beaucoup, ont perdu en temps de travail, et donc en salaire depuis la rentrée.

Fin de contrat ou un temps partiel encore réduit

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une dizaine de ces agents étaient des contractuels et donc embauchés uniquement pour l'année scolaire. Pour eux, il n'y a pas eu de renouvellement de contrat, ils ont donc dû trouver un autre travail avec la fin de la semaine à quatre jours et demi.

À Saint-Jean-de-Monts et Fontenay-le-Comte, des titulaires étaient mobilisés pour ces activités. Les municipalités assurent que tous ont été redéployés dans d'autres services de la commune. De nouvelles missions ont aussi été attribuées aux 13 agents en CDI à Saint-Hilaire-de-Riez ou encore au sept personnes qui travaillent à Aizenay. Mais beaucoup n'ont plus autant de travail que l'an dernier. Et pour les communes, il n'est pas toujours possible de leur trouver la même charge de travail. "Ces agents se voient imposer une diminution de leur temps de travail de 10-20% voire plus et donc une diminution de leur rémunération à la même hauteur", s'inquiète Benoît Leautey, secrétaire départemental adjoint du syndicat interco CFDT Vendée. "Ces agents étaient déjà auparavant en situation de précarité, avec des temps partiels non choisis", ajoute-t-il.

Pour un agent qui gagne 1000 euros par mois, perdre 100 ou 200 euros, ça peut être catastrophique - Benoît Leautey, CFDT Vendée

La CFDT Vendée lance donc un appel aux maires et leur demande de compenser ces anciens temps périscolaires par d'autres heures de travail.

Des conséquences pour les transports scolaires également

L'un des responsables d'une société de transport scolaire en Vendée s'inquiète lui aussi des conséquences de ce retour à quatre jours d'école dans certaines communes de Vendée. "Ce sont 36 jours d'exploitation en moins pour notre profession", précise-t-il. Il évoque également les difficultés d'organisation, car toutes les communes vendéennes ne fonctionnent plus sur les mêmes rythmes, "ce qui complique considérablement la gestion des autocars et conducteurs".