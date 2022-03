Retour à une vie sans masque dans les entreprises de l'Yonne, préoccupées aujourd'hui par la guerre en Ukraine

Claude Vaucouloux délégué général du Medef de l'Yonne se félicite de la fin du masque mais plaide aussi pour un retour progressif selon les situations. Claude Vaucouloux s'inquiète de la situation internationale et des répercussions du prix de l'énergie et du manque de matières premières pour nos entreprises.

France Bleu Auxerre : On reprend les règles normales en entreprise ?

Claude Vaucouloux : C'est un retour que nous attendions. c'est un retour progressif à la normale. Il ne faut pas non plus lever complètement la garde. C'est du bon sens, il faut observer toujours certaines règles comme le lavage des mains, l'aération des locaux. Les entreprises joueront leu jeu.

Tomber le masque alors que le covid est toujours là, n'est pas risqué pour les entreprises ?

Je pense que les personnes à risque ont tout intérêt à continuer à porter le masque. De même si on travaille dans des locaux peu aérés où il y a une forte promiscuité d'autant plus si on a un rhume ou porteur de symptômes pour éviter de contaminer les autres.

Quel bilan faites-vous du télétravail ?

C'est une modalité d'organisation du travail et ce n'est pas une fin en soi. On voit bien que dans un certain nombre de cas le télétravail n'est pas envisageable, quand il se fait au pied d'une machine par exemple. Et puis il y a des circonstances où le télétravail est une modalité intéressante qui apporte de la valeur ajoutée.

Aucun doute que certaines entreprises vont poursuivre en ce sens. Cela va se mettre en place dans le cadre d'un dialogue social entre les salariés et leur entreprise.

Après la pandémie, la guerre en Ukraine inquiète les chefs d'entreprises...

On mesure déjà combien la paix est un bien précieux. Ensuite pour nos entreprises la guerre entraîne des surcouts qui seront préjudiciables à la croissance et au fonctionnement de nos entreprises. On le voit pour l'approvisionnement de matières premières.

C'est compliqué de trouver de l'aluminium ou certains composants. Cela préoccupe nos sociétés tout comme le prix de l'énergie dont on commence à mesure les effets délétères sur certaines de nos entreprise.