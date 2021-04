Retour au compteur à aiguilles pour relancer la production de la 308 à Sochaux

Le bon vieux compteur analogique devrait faire son retour dans le tableau de bord de l'actuelle 308. Plus économe en composants électroniques, il permet de contourner la pénurie de semi conducteurs qui paralyse le système 1 de Sochaux depuis bientôt quatre semaines. Pas de date encore.

Pour contrer la pénurie de semi conducteurs qui paralyse la production de la 308 à Sochaux, l'idée du groupe Stellantis est revenir au bon vieux compteur à aiguilles qui équipait les tableaux de bord de l'actuelle deuxième génération jusqu'en 2019. "Sur 308, on a une agilité mentale à opérer", dit un porte-parole du groupe.

L'actuelle dalle numérique du "i-cockpit" made in Peugeot qui a remplacé les compteurs conventionnels concentre un grand nombre des composants dont l'absence bloque la production de la 308. "C'est le nœud de 308 actuellement".

Une bonne idée qui a émergé à Sochaux

D'où cette idée de retour en arrière. "C'est une idée qui a émergé lors d'une séance de créativité à Sochaux" ajoute ce porte-parole. "Une sorte de circuit de dérivation comme lors d'un pontage coronarien".

Le système 1 de Sochaux à l'arrêt depuis bientôt quatre semaines © Radio France - Christophe Beck

Les équipes d'achats travaillent 24 heures sur 24 pour réactiver la production du bon vieux compteur analogique, plus économe en composants et qui pourra s'insérer aisément dans un tableau de bord et sa vitre qui n'ont pas évolué depuis 2019.

Permettre d'accompagner l'actuelle deuxième génération de 308 jusqu'à son terme

Il s'agit de sauver la production de l'actuelle 308 à Sochaux, tuilée avec la sortie de troisième génération dont les premiers exemplaires commencent à être assemblés à l'usine de Mulhouse. Cette solution permettra d'assurer la production de la berline sochalienne jusqu'à la fin de vie de cette deuxième génération d'ici quelques mois.

Le système 1 de Sochaux est à l'arrêt depuis bientôt quatre semaines. "Pour nous, c'est plutôt une bonne idée" dit Eric Peultier délégué Force Ouvière à Sochaux, "Ca évitera de prolonger le chômage partiel pour toute une équipe de production". Et d'ajouter avec le sourire : "Personnellement, je préfère le compteur analogique"

Pas encore de date

Le groupe Stellentis espère engager cette "dérivation" dès que possible, mais ne se risque pas encore à une date. "Au plus tard début mai", dit-on du coté de la marque Peugeot. Les opérateurs du système 1 attendront.