Retour au resto pour certains salariés du BTP dans les Pyrénées-Orientales

Cette semaine, pour la première fois depuis des mois, Florence Vanderhoeven a mis le couvert sur les tables de son restaurant. "Il faut se remettre en jambes et réapprendre des gestes qu'on a pas fait depuis longtemps mais ça fait du bien et vraiment ça fait plaisir" sourit la propriétaire du restaurant l'Alegria à Prades. "La vente à emporter c'est une chose mais l'accueil du client c'est pour ça que l'on fait ce métier".

"Un privilège"

Une dizaine de jours après l'accord trouvé entre l'UMIH66, la fédération du BTP 66 et la préfecture des Pyrénées-Orientales, l'établissement accueille à déjeuner ses premiers salariés du bâtiment. Ce vendredi, sept employés de l'entreprise Colas ont réservé. Ils travaillent sur le chantier de la nouvelle gendarmerie de Prades. Les règles sont strictes : pas plus de quatre clients par table et masque obligatoire jusqu'au moment de s’asseoir. Une fois enlevés, les sourires sont sur tous les visages. "On a l'impression de revenir des mois en arrière ! Ça faisait plus de six mois que l'on était pas venu au restaurant ensemble, donc c'est vraiment un plaisir. On pourrait même parler de privilège : nos épouses sont jalouses et ont les a un peu chambré !"

Une vingtaine de restaurants des Pyrénées-Orientales se sont portés volontaires pour accueillir des salariés du BTP à déjeuner. Beaucoup d'établissement pourtant n'ont pas encore pu rouvrir leurs portes faute de demandes de la part des entreprises.