Champigneulles, France

C'est un saut dans l'inconnu pour les 130 salariés de la Compagnie vosgienne de la chaussure (CVC). Ils sont de retour au travail après un mois de congés dans l'entreprise basée à Champigneulles, à quelques kilomètres de Nancy. Lauriane, une "vérifieuse", est venue ce lundi la boule au ventre. "On est obligés d'être présents, d'être là, de travailler. L'atmosphère générale est triste, les gens sont résignés", raconte-t-elle.

Pour l'heure, les machines tournent encore. Des salariés disent subir "un coup de pression de la direction à l'occasion de cette rentrée, pour les inciter à travailler davantage". "On nous a dit que l'on ne savait pas travailler. La direction est fermée à tout. Je suis écœurée. _On avait un outil, la possibilité de faire quelque chose_. Aujourd'hui, on n'a plus rien", lâche Viviane, qui a passé trente ans dans l'entreprise.

La CVC est en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois depuis le jugement du tribunal de commerce de Nancy le 31 juillet. Les salariés continuent de concevoir les modèles qu'ils fabriquaient avant les vacances. Mais jusqu'à quand ?

"On ne se fait guère d'illusions sur notre sort"

Depuis plusieurs mois, les salariés dénoncent des malfaçons, des pertes de temps, des moyens qui n'étaient pas à la hauteur des ambitions. Le groupe industriel allemand Hanse Industriekapital (HIK), propriétaire de l'entreprise depuis 2016, voulait partir à l'assaut du marché de la chaussure de luxe.

Le 24 juillet dernier, quelques jours avant les vacances estivales des salariés, l'entreprise est déclarée en cessation de paiement. Un coup dur qui a troublé les vacances de Lauriane. "Les premiers jours, ça n'a pas été simple. Il a fallu faire le vide pour attaquer cette rentrée en forme, pour être d'attaque pour ces jours sombres", assure-t-elle. Et l'annonce de ce redressement judiciaire laisse dans l'attente les salariés. "C'est compliqué. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Cela fait des mois qu'on nous dit que ça va aller. On ne se fait guère d'illusions sur notre sort", explique l'un d'entre eux, qui souhaite rester anonyme. La menace du chômage inquiète davantage dans cette entreprise dont la moyenne d'âge est de plus de 50 ans. "Comme beaucoup de mes collègues, on est à un âge critique. _L'heure de la reconversion va se poser et au regard du marché de l'emploi, ça va être compliqué pour nous_", pense Lauriane, âgée de 55 ans. Elle pointe également du doigt les problèmes de santé liés à son travail.

Les salariés devraient y voir plus clair le 11 septembre prochain. A cette occasion, le représentant des salariés rencontrera l'administrateur judiciaire et le mandataire social pour connaître la suite des événements.

La direction de la CVC n'a pas souhaité faire de commentaire.