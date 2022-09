Retour de la foire agricole Péri'Meuh en Dordogne : "Sarlat nous accueille bras ouverts"

C'est le grand retour de la foire agricole Péri'Meuh ce vendredi 23 septembre, après deux ans de Covid. Mais cette édition se tient à Sarlat... La Mairie de Périgueux a décidé de ne plus organiser l'événement qu'elle accueillait. On en parle avec a présidente de la FDSEA, Marie Griffaton.

C'est le retour de Péri'Meuh ce vendredi 23 septembre et jusqu'à dimanche. La grande foire agricole qui existe depuis 2015 à Périgueux se déroule maintenant à Sarlat. Au programme de cette quatrième édition, des concours de la race limousine, une soixantaine de vaches participent, un marché de producteurs de pays et des vendeurs de motoculteurs et tracteurs.

"Sarlat nous accueille bras ouverts, nous sommes très heureux de faire ça dans une superbe ville de notre département, se réjouit la présidente de la FDSEA, Marie Griffaton. Il y a un coté moins pratique pour les éleveurs du limousin parce qu'ils doivent faire un peu plus de kilomètres mais sinon le cadre est magnifique."

Dans nos campagnes, on pourrait presque parler de citadins. On ne va plus chercher la bouteille de lait chez le paysan d'à côté - Marie Griffaton

Réécoutez l'interview de Marie Griffaton sur France Bleu Périgord :