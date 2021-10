Retour de la foire de Dijon : "On a besoin de retrouver nos clients"

C'est le grand retour de la foire internationale de Dijon. 400 exposants sont au rendez-vous, heureux de retrouver cet évènement et leur clientèle. C'est la 5° foire de France et on fête cette année les 100 ans de sa création.

"Ah oui, ça fait du bien de se retrouver là !'" Chiffon en main, Stéphan Vaufrey donne un dernier coup de lustrant aux canapés et aux meubles de son stand "Les Meubles Rigaud". "Notre enseigne est basée depuis 40 ans à Quetigny et on ne veut pas louper ce rendez-vous, on retrouve des clients fidèles et des personnes qui viennent de toute notre grande région. Commercialement, c'est un moment important. On va être 9 à travailler tous les jours sur les 3 stands que nous avons monté."

Un coup de chiffon avant l'ouverture © Radio France - Olivier Estran

"C'est une foire de redémarrage" précise Jean-François Contet , le président de cet évènement. "Pour cette édition nous avons 400 exposants contre 600 habituellement, car en raison des normes nous avons élargi les allées et donné plus de place aux stands. On espère bien que le public sera au rendez vous. On célèbre cette année les 100 ans de la création de cette foire internationale."

"Des clients de toute la France"

"On espère bien que ce sera un bon cru" confie Lucien Delmas qui installe lits et matelas sur le stand "literie Battistini". "La foire de Dijon est la 5° foire internationale de France. Nous on retrouve tous les Dijonnais et les habitants des alentours, mais aussi des gens de toute la France, car avec les vacances de la Toussaint on voit des parisiens, des lyonnais , des auxerrois, ce qui nous permet d'enregistrer des commandes. Là on bosse dur, mais croyez moi ça va être le plus beau stand de la foire" ajoute-il en éclatant de rire.

Lucien Delmas installe son stand. "Le plus beau de toute la foire !" © Radio France - Olivier Estran

"On attendait le retour de cet évènement, car nous sommes une jeune entreprise et on veut se faire connaitre" confie Victorine Aubertin au milieu du stand Le Petit Bourguignon, un torréfacteur basé à Longvic. "Surtout après la crise sanitaire, c'est indispensable pour la pérennité de l'entreprise, c'est important comme rendez-vous. On est une petite équipe de 8 personnes. La moitié d'entre nous vont rester à la production et l'autre moitié sera sur le stand. Ce seront des journées intenses, mais on aime ça !"

Un aperçu des stands en pleine installation © Radio France - Olivier Estran

Bourguignon de bison et civet de wapiti

Cette année, il n' y a pas de pays invité d'honneur, c'est la gastronomie qui est mise à l’honneur en tant que fil rouge de toutes les animations. "Nous on a apporté de la viande de bison, du civet de wapiti, du sirop d'érable et des bières à la canneberge" lance fièrement Mario Fortier venu tout droit du Québec avec une équipe de 14 personnes "C'est la première fois qu'on vient ici !"

Le Québécois Mario Fortier et son équipe © Radio France - Olivier Estran

Pour les amoureux d'une cuisine plus traditionnelle, 5 chefs seront présents au cours de cette 91° édition.

L'inauguration sera marquée par la présence du chef Christian Têtedoie. "Rare chef cuisinier français à être à la fois Meilleur Apprenti de France et Meilleur Ouvrier de France, il est à la fois le digne représentant de la gastronomie française par le biais de sa cuisine mais aussi son meilleur ambassadeur au niveau national et international." précise le site de la Foire de Dijon.

Et le champion du monde de l'œuf en meurette

Invité de marque, le chef Grégory Cuilleron sera présent à la Foire de Dijon le samedi 6 novembre. Il réalisera la recette qui lui a valu de remporter le titre de champion du monde de l'oeuf en meurette le 10 octobre dernier au Château du Clos-de-Vougeot.

La foire ouvre à 10H ce samedi 30 octobre. Tous les horaires et les infos pratiques sont à découvrir sur ce site. L'entrée coûte 6 euros 50, et il faut bien sûr le pass sanitaire pour entrer.