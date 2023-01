Retour de la neige dans les Pyrénées : les stations de ski envisagent des réouvertures

La neige est enfin de retour dans les Pyrénées et les stations de ski en Béarn et Bigorre peuvent à nouveau envisager d'ouvrir leur domaine. Plusieurs stations n'avaient pas pu ouvrir en décembre, d'autres en raison de l'extrême douceur avaient dû fermer leurs dernières pistes durant les vacances de fin d'année.

ⓘ Publicité

Même si les hauteurs de neige restent modestes, Gavarnie et Hautacam dans les Hautes-Pyrénées ouvriront partiellement ce samedi pour la première fois de l'hiver. La Pierre Saint-Martin rouvrira ses pistes dès mercredi avec "en priorité l’espace débutant et une ouverture progressive du reste du domaine dans les jours à venir," indique l'EPSA, l'Etablissement public des stations d'altitude. Gourette, en vallée d'Ossau devrait être en mesure d'ouvrir au moins son domaine débutants du Bézou dès vendredi, à conditions que le vent laisse les équipes travailler comme l'explique Jean-François Esquerre, le directeur de la station : "Le vent nous empêche de travailler correctement la neige pour l'instant. Il prend la neige d'un coté, il comble les trous mais pèle les dômes. Ce qui fait que les hauteurs de neige sont très disparates sur le domaine."

Ce même vent violent qui souffle en rafales ce mardi 17 janvier entre 90 à 110km/h heure sur les crètes, a contraint les équipes de la petite station d'Artouste à redescendre dans la vallée. Selon son directeur, Jean-Christophe Lalanne, la station qui fonctionne en régie municipale ne pourra pas ouvrir ce week-end.

Au Somport, l'espace nordique du haut de la vallée d'Aspe qui n'a pas encore pu fonctionner cet hiver, attend des chutes de neige plus importantes avant d'envisager une ouverture sur ses 32 kilomètres de piste de ski de fond. "On nous annonçait un mètre de neige, on n'en a que 40 cm pour l'instant," indique Bruno Guitton. "Après un premier damage, on touche le sol par endroit. On ne pourra faire une première ouverture qu'avec des conditions idéales." Un nouveau point sera donc fait jeudi après-midi pour une ouverture éventuelle pour le week-end. Météo-France annonce encore de la neige pour mercredi et jeudi.