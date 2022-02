Retour des Américains, la Soule plébiscitée, ruée sur les Ponts : le point sur le tourisme 2022 en Pays Basque

Les deux premiers mois de l'année 2022 annoncent un retour à la normale pour le tourisme en Pays Basque, selon la note de conjoncture de l'agence d'attractivité et de développement touristiques. En janvier 2021, on avait vu arriver de nouvelles clientèles, principalement franciliennes, plus habituées à fréquenter les stations de ski à cette période. En ce début 2022, on retrouve les clientèles historiques de proximité et quelques étrangers, notamment les Américains qui reviennent progressivement. Les hôteliers basques connaissent un taux d’occupation de 37%, soit 3 points de moins qu’en 2020.

Le taux d’occupation des meublés de tourisme croît de 11 à 29% par rapport à 2020. À noter que la Soule enregistre une forte hausse des excursionnistes (+34%), et un nombre de nuitées similaires à 2020. En février, si les niveaux de réservations restent inchangés, la fréquentation globale devrait être inférieure à 2021, quand la clientèle francilienne était venue en nombre dans les hôtels et logements ouverts malgré les restrictions sanitaires.

Pour la suite, les Français et les étrangers ont davantage confiance pour leurs vacances de printemps et d’été avec des premières vagues de réservations pour les ponts de Pâques, de l’Ascension et de Pentecôte. Les réservations étrangères font leur retour notamment en hôtellerie de plein air.