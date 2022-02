Retour des Dancings en Limousin, les aînés ont du feu dans les jambes

René a mis quelques minutes à retrouver ses bonnes vielles habitudes au Café Dansing de Maison Rouge à Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne : _"Le plus dur c'est de trouver la cavalière et il faut qu'elle accepte !" Mais le voilà déjà dans les bras d'Adrienne à valser sur la piste de danse. "_On attendait ça depuis tellement longtemps", se réjouit la retraitée.

Depuis plus de deux mois, les dansing du Limousin étaient fermés. La dernière danse datait exactement du 9 décembre dernier à Maison Rouge juste avant les nouvelles restrictions sanitaires en raison de l'émergence d'Omicron. "On espère que cette fois c'est la bonne", soupire Claude, le gérant. "Mon métier consiste à accueillir les gens, certes on a reçu les aides mais c'est toujours mieux de travailler et surtout c'est important pour cette génération."

Un bien physique et mental

Ils sont plus d'une centaine à avoir fait le déplacement pour la réouverture ce dimanche après-midi. "On s'est préparé comme des jeunes premiers. C'était la grande rentrée et je suis surtout très contente qu'il y ait autant d'affluence parce que ça prouve bien que les gens ont envie de se retrouver", s'enthousiasme Henriette.

Ce rendez-vous dominical a fortement manqué à ces séniors comme René. "On avait l'impression d'être enfermé chez nous, c'est un vrai moment de convivialité où l'on se retrouver tous. Sincèrement, c'est important à nos grands âges ce lien."

Marie elle aussi ne souhaite pas voir son dansing préféré fermer ses portes à nouveau. "Il faut nous laisser vivre maintenant. Pendant ses deux mois, j'ai fait un peu de gym et de marche mais la danse c'est super pour nos articulations, ça nous soulage."

Tous se sont déjà donnés rendez-vous à dimanche prochain pour profiter une nouvelle fois tous ensemble des joies de la danse.