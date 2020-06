Retour des Estivales de Saporta du 06/07 au 28/08 2020

Estivales 2020, le spot

C'est au Mas de Saporta à Lattes. Le coup d'envoi du millésime 2020 de cet évènement chargé de convivialité, dès le lundi 06 juillet et jusqu'au 28 août, les Estivales 2020 envahissent les jardins de Saporta, du lundi au vendredi entre 19h00 et 23h00. Coucher de soleil, visages souriants en prime.

Les Estivales, c’est des vignerons de toutes les appellations du Languedoc, de belles bouteilles, un marché de producteurs d’ici, de la musique, beaucoup d'humain et de chaleur ! Jean-Phlippe Granier, directeur technique Oenocommunication de l'AOC Languedoc

Jean Philipe Granier : les Estivales de Saporta c'est cinq vignerons tous les soirs, des tapas, de la musique avec une jauge limitée à 500 personnes © Radio France - Gilles Moreau

Rendez-vous à Lattes, Villeneuve-lès-Maguelone et Sommières

Pas d’Estivales cet été à Montpellier, on vous l’annonçait sur France Bleu Hérault, dès le 06 juillet direction le Mas de Saporta à Lattes, mi-juillet les Estivales se posent aux pieds de la passerelle du Pilou deVilleneuve-lès-Maguelone et les lundis et jeudis à Sommières.

Pas plus de 500 personnes par soir, au lieu de 3000 l'an dernier. Ces Estivales, c’est un véritable investissement de l'AOC Languedoc, cet effort il est capital pour le soutien aux vignerons

Le Mas de Saporta fief de la Maison des Vins du Languedoc et des Estivales 2020 © Radio France - AOC Languedoc

Aujourd’hui, l’AOC Languedoc dénombre 36 appellations et dénominations qui vont de Collioure au Pic Saint Loup, du Minervois aux Terrasses du Larzac.

