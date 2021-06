Retour des jauges à 100% en intérieur : chacun à son rythme dans les restaurants de la Manche

Le retour des jauges à 100% à l'intérieur des bars et des restaurants, la possibilité à nouveau des grandes tablées de plus de 6 et la possibilité d'organiser des événements de plus de 1000 personnes en extérieur : le retour à une vie ( presque) normale pour la 3e étape du déconfinement en France

Les jauges levées à 100 % à partir de ce 30 juin alors que l'épidémie de Covid-19 recule. Suivant le calendrier annoncé il y a presque deux mois par Emmanuel Macron, le pays atteint une nouvelle étape du déconfinement ce mercredi. C'est cette fois la dernière étape, le retour complet à la normale : la fin de la jauge à l'intérieur des restaurants et des bars et le retour des grandes tablées avec la possibilité d'accueillir plus de 6 personnes à une même table.

Une bonne nouvelle pour les restaurateurs, qui vont pouvoir reprendre un rythme normal. Pour autant, dans la Manche, tous les restaurateurs ne vont pas repartir à fond. C'est chacun à son rythme comme dans ce bistrot de Sainte-Mère-Eglise où la terrasse est pleine pour le déjeuner, mais personne en intérieur, et le patron Dominique, ne va pas se presser pour remplir sa salle "C'est une bonne nouvelle certainement, mais est ce raisonnable alors qu'il y a encore des clusters liés au Covid ? Moi je vais rester sur mes gardes et garder les distances. " Dominique préfère allonger un peu le service du déjeuner pour rattraper les pertes financières.

A Cherbourg, Michel aussi a choisi de lever le pied dans son restaurant sur les quais " On a décidé de moins travailler, de moins ouvrir et on ne va pas faire beaucoup plus de couverts que pendant cette limitation. On a diminué l'équipe et les heures, pour avoir des horaires plus souples."

Est ce qu'on garde les masques ?

Certains restaurateurs se posent beaucoup de questions aussi par rapport au port du masque notamment. Il reste obligatoire pour les déplacements à l'intérieur des établissements et en terrasse. Tous les gestes barrières et la distanciation physique restent d'actualité. Mais ça sent quand même le retour presque à la normale pour Alex, au Point du Jour à Cherbourg, qui va enfin rouvrir en intérieur. "les jours où il ne faisait pas beau j'étais fermé, donc là je vais pouvoir rouvrir complètement, avec des horaires classiques, et je vais pouvoir tout remettre en place."

On va retrouver les libertés du comptoir, du zinc, tous ensemble, l'atmosphère d'un vrai bar traditionnel. Alex restaurateur à Cherbourg

Attention quand même le service et la consommation debout au bar reste encore interdits.