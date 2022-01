Retour du télétravail : le quartier Chateaucreux à Saint-Étienne fortement impacté

C'était l'une des annonces de Jean Castex le 27 décembre pour faire face à la flambée des cas de Covid-19 en France : "Le recours au télétravail sera obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible", a insisté le Premier ministre au cours d'une conférence de presse à Matignon.

Le retour du télétravail impacte aussi les professions qui elles, ne peuvent pas télétravailler. C'est le jeu des vases communicants et c'est particulièrement flagrant du côté de la gare Chateaucreux de Saint-Étienne où les actifs sont nombreux. "Moins de chefs d'entreprises, moins de cadres commerciaux, moins de représentants qui se déplacent explique David chauffeur de Taxi. Cela a un impact sur nous et sur le monde hôtelier".

"L'activité était pourtant redevenue intéressante depuis septembre poursuit son collège Manu. Mais là les semaines s'annoncent de nouveau difficiles avec deux heures ou trois heures d'attente parfois entre deux courses. Tout ça pour 10€. C'est très dur".

L'hôtellerie et la restauration très impactés

Sur des établissements comme ceux de l'Ibis budget et du Novotel de la gare Chateaucreux, la clientèle "business" "représente 80% de l'activité" explique le directeur de ces deux hôtels Benoît Majorel. Depuis la rentrée nous étions sur un taux d'occupation entre 60% et 70%. Là (avec le retour du télétravail) cela devrait se situer entre 40% et 50%. On nous annonce des restrictions pour trois semaines mais quand on regarde les chiffres (de l'épidémie) on a peur que cela aille encore plus loin et avec de nouvelles restriction. On ne le souhaite pas mais on en a grandement peur".

Est-ce que ces personnes vont revenir un jour ? - Tahir Demirkol, gérant de la taverne de Maitre Kanter

Du côté des restaurateurs, l'un des gros pourvoyeurs de clients c'est le groupe Casino. Son siège social en face de la gare héberge environ 2.000 salariés. Mais selon Tahir Demirkol, gérant de la taverne de Maitre Kanter, la plupart sont majoritairement en télétravail depuis le début de la crise. Il craint de ne jamais les voir revenir : "On nous a dit que 80% des salariés sont restés la plupart du temps en télétravail. Même si l'état lève toutes ces interdictions est-ce que ces personnes vont revenir un jour ?! Pas sûr".