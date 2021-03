Retour en force des épiceries de villages

Depuis le premier confinement, les Français se tournent de plus en plus vers le petit commerce de proximité. En Lozère, les épiceries tiennent leurs revanches.

Said Makhloufi

L’une des deux épiceries de Meyrueis, petit village de 800 habitants entre Causse et Cévennes en Lozère

A Meyrueis petit village de 800 habitants entre Causse et Cévennes, Marc Paulhan a repris en début d’année l’une des deux épiceries du village : "j’ai toujours aimé la proximité". Une reconversion professionnelle pour cet ancien commercial devenu aujourd’hui son propre patron : "tenir l’épicerie du coin rend service à beaucoup de monde, le magasin le plus proche est à 1h de route et de toute façon les gens aujourd’hui, ils préfèrent venir chez moi".



Le reportage de Said Makhloufi Copier

Face à l’épidémie, les consommateurs ont changé leurs habitudes

Par peur de fréquenter les supermarchés bondés ou parce qu’ils n’ont pas la possibilité de se rendre en ville, certains habitants se tournent vers les épiceries de village. Mélodie et son bébé dans la poussette font les courses ici plus sereinement : "les grands magasins sont pleins de monde, ici, je fais, mais course sans risque."

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Marc Paulhan constate ce retour en force des épiceries : "pendant le confinement, les gens se sont rendu compte qu’il y avait un épicier dans le village et que ce n’est pas plus cher qu’ailleurs. Les habitudes de consommation ont changé avec la crise sanitaire."