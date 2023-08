Retour en force des touristes américains en Alsace

L'Alsace retrouve lentement mais sûrement sa fréquentation touristique d'avant-Covid. Dans les chiffres qu'elle a communiqués à France Bleu Alsace, Alsace Destination Tourisme (ADT) a recensé 6,6 millions de nuitées pour la période allant du 1er juillet au 16 août, soit 16% de plus par rapport 2022, mais 9% de moins qu'en 2019, avant la pandémie.

"La tendance est favorable, mais on doit encore être sur une queue de comète Covid", commente Marc Levy, le président de l'ADT. Il note "un changement des habitudes" et "une autre façon de consommer le tourisme, avec un panier moyen qui se restreint" et des séjours plus courts.

Cette tendance aux courts séjours impacte le nombre de nuitées étrangères, toujours en recul. Seule exception, les touristes américains font leur grand retour, notamment à Strasbourg. Ils sont à nouveau aussi nombreux qu'avant la pandémie, avec 300.000 nuitées. "Ce sont notamment les croisiéristes avec leurs bateaux sur le Rhin, qui servent de point de départ pour l'accueil de ces visiteurs qui viennent de loin", souligne Marc Levy.

Les Américains sont dans le top 5 des nationalités qui viennent visiter l'Alsace, toujours loin derrière les Français, les Allemands et les Néerlandais. Les Suisses, cinquièmes, devancent désormais les Belges dans ce classement.