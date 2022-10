Retour en force du tourisme à Metz : l’été a été meilleur qu’avant la crise du Covid

Tous les indicateurs du tourisme à Metz sont au beau fixe. La fréquentation de l'office du tourisme a bondi de 34% l’été dernier. Et sa boutique a vu son chiffre d’affaire grimper en flèche, "+20% par rapport à 2019" annonce le président de l’agence Inspire Metz, Cédric Gouth.

De son côté, le patron de l'UMIH 57, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Moselle, Christophe Thiriet s'attendait à une hausse de la fréquentation, mais pas dans de telles proportions. "Les professionnels ont vu leur chiffre d'affaire augmenter en moyenne de 10% à 15%. La bonne surprise, c’est le mois d’août _avec des taux d’occupation dans certains hôtels de plus de 90 %. Petite mention pour les Anglais qui étaient particulièrement chez nous en ce mois d’aoû_t".

Davantage de touristes venus de région parisienne

On note également le retour des Allemands (premiers clients du camping de Metz), des Néerlandais et des Belges, et arrivée remarquée des touristes franciliens. "Les campagnes de pub dans le métro parisien ont sans doute porté leurs fruits" avance le maire François Grosdidier.

On nous prend encore pour une ville de casernes désaffectées dans une région de hauts fourneaux abandonnés. Cassons cette image. Quand le public vient à Metz, il est bluffé. (François Grosdidier, maire de Metz)

Et puis le bilan de Constellations, le festival des arts numériques de Metz avec notamment son mapping sur la cathédrale, est également très bon. Près de 950.000 entrées ont été enregistrées en additionnant tous les sites, soit une hausse de 12% par rapport à l'édition 2019.