Retour sur actu : le frigo solidaire n'a pas marché comme espéré à Niort

Niort, France

Le frigo solidaire n'est plus très souvent devant le restaurant "Les Brizeaux" à Niort. "On a décidé de ne pas le sortir quand il n'y avait rien dedans parce qu'on a aussi cette démarche écologique de ne pas utiliser de l'énergie pour rien" explique Mickaël Hardouin Duparc, patron du restaurant. En avril dernier, il se lance dans l'initiative frigo solidaire. Le principe est simple, chacun peut y déposer les produits qu'il ne consomme pas plutôt que de les jeter et chacun peut se servir. L'objectif est de réduire le gaspillage alimentaire tout en aidant ceux qui en ont besoin.

D'après les chiffres de l'Ademe, chaque Français jette 29 kg de nourriture par an.

Nous en tant que restaurateurs, on s'est aperçus qu'on ne faisait pas tant de gaspillage que ça

"La participation a été beaucoup plus faible que ce que l'on espérait", constate Mickaël Hardouin-Duparc. "De la part de nos voisins. Et nous en tant que restaurateurs, on s'est aperçus qu'on ne faisait pas tant de gaspillage que ça parce qu'on essaie de consommer intelligemment". Mais le Niortais veut retenir le positif : "Cela veut dire qu'on gère plutôt pas trop mal nos stocks".

"J'ai la sensation que ce gaspillage alimentaire est ailleurs. Des grosses marques, plutôt que de donner à des associations jettent et cela fait pencher la balance du mauvais côté pour le gaspillage alimentaire", dénonce le restaurateur.

Mais Mickaël Hardouin Duparc n'abandonne pas le frigo solidaire. "On va tenter de nouvelles choses, pourquoi pas le mettre ailleurs dans Niort pour voir si cela prend mieux".