Retour sur la cinquième manifestation des gilets jaunes à Dijon

Des centaines de personnes vêtues de leur gilet jaune sont de nouveau descendues dans la rue à Dijon ce samedi. Une manifestation qui s'est déplacée dans tout le centre-ville. Six personnes ont été interpellées et une personne blessée a été prise en charge par les pompiers.

Dijon, France

Pour ce cinquième samedi de manifestation, cet "Acte V" comme l'appellent les gilets jaunes sur les réseaux sociaux, les manifestants s'étaient donné rendez-vous sur la place de la République. Mais le cortège a pris rapidement la direction de la Cité Dampierre avant de se balader dans tout le centre-ville. L'après-midi a été plutôt calme malgré quelques affrontements avec les forces de l'ordre rue de la préfecture et place de la République. Six personnes ont été interpellées et une personne légèrement blessée a été prise en charge par les pompiers d'après la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté.

Devant la cité Dampierre © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les manifestants ont d'abord tenté d'aller à la cité Dampierre où se trouvent des services de la préfecture. Mais ils ont rebroussé chemin avant de se diriger place Wilson.

Une partie du cortège sur la place Wilson © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Le cortège a ensuite fait le tour du centre-ville, en passant par la place des Cordeliers, la place Jean Macé, et la cathédrale Saint-Bénigne, entonnant parfois la Marseillaise, parfois le ban bourguignon, et criant régulièrement "Macron, démission !"

Les manifestants empruntent la rue Pasteur © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Après une pause vin chaud sur le marché de Noël place Darcy pour certains, les manifestants ont repris leur route en direction de la place de la République. Corinne, une dijonnaise qui suit le mouvement depuis le début et pour qui les manifestations des gilets jaunes sont les premières de sa vie s'agace : "On se fout de nous, c'est que du pipeau ce que nous a raconté Emmanuel Macron. Je pense que là il est allé trop loin, il faudrait qu'il démissionne."

Petite pause place Darcy © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Le cortège s'est arrêté rue de la préfecture où quelques uns se sont approchés de la grille anti-émeute installée par les forces de l'ordre. Quelques bouteilles en plastique et quelques pétards ont volé en direction de la grille et les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des tirs de flashball à plusieurs reprises. Les "street-medic", les secouristes de rue bénévoles du mouvement se sont occupés de ceux qui faisaient des malaises et ont vaporisé le visage de ceux qui avaient inhalé du gaz lacrymogène.

Les forces de l'ordre envoient des gazs lacrymogènes et tirent au flashball © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Des manifestants s'agenouillent devant les forces de l'ordre pour faire cesser les tirs © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les manifestants sont ensuite repartis en musique rue Devosges, pour rejoindre la place Darcy puis la rue de la Libération. Un petit groupe a terminé devant la mairie de Dijon

Boulevard de la Trémouille © Radio France - Anne Pinczon du Sel

En tout début de soirée, une dizaine de manifestants était encore sur la place de la République. Les forces de l'ordre ont de nouveau envoyé du gaz lacrymogène, au milieu des chalets du marché de Noël pour répondre à des tirs de projectiles.