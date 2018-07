Les arrêts maladie coûtent de plus en plus cher en France. Selon les chiffres de l'Assurance maladie rapportés dans le journal "Les Echos" ce mardi, leur coût a augmenté sur les quatre dernières années, de plus de 13% ce qui représente 10,4 milliards d'euros de dépenses ces 12 derniers mois. Une envolée qui s'explique en partie par la retraite à 62 ans.

Des salariés plus âgés et donc plus exposés aux soucis de santé

Avec la retraite à 62 ans, la durée du travail s'est allongée. Conséquence logique : les salariés sont plus âgés, plus exposés aux soucis de santé et les arrêts maladies sont plus longs et plus coûteux même s'ils ne sont pas plus fréquents. Les seniors sont davantage touchés par des maladies longue durée ou les contrecoups d'une longue carrière. Selon l'Assurance maladie, en 2016, les plus de 60 ans s'arrêtaient en moyenne 76 jours, 2 fois plus longtemps que les autres avec des salaires plus élevés et donc des indemnisations plus importantes.

Des dépressions plus fréquentes chez les 55-64 ans

Selon Les Echos, on constate aussi des dépressions plus fréquentes chez les 55-64 ans qui parfois ont du mal à s'adapter aux nouvelles pratiques, aux nouvelles technologies. Résultat : de l'anxiété et des burn-out. Toujours selon nos confrères des Echos, certains employeurs sont même soupçonnés de ressusciter la pratique des retraites anticipées via des arrêts longue durée en fin de carrière.