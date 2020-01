Retraite : "La revalorisation des salaires ne doit pas être liée à la réforme" selon la FSU en Dordogne

Dordogne, France

Les syndicats enseignants négocient depuis ce lundi 13 janvier avec le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Il promet de débloquer 500 millions d'euros l'an prochain pour augmenter les salaires. Selon Elodie Lagarde, secrétaire de la FSU en Dordogne ce montant "n'est toujours pas suffisant". Elle explique : "le point d'indice est gelé depuis 2010 et aujourd'hui pour compenser il faut mettre 7 milliards sur la table".

Interview d'Elodie Lagarde, secrétaire départementale de la FSU en Dordogne, sur France Bleu Périgord Copier

"L'âge pivot est un leurre" selon la FSU en Dordogne

Pour la FSU en Dordogne, "la revalorisation du salaires des fonctionnaires ne doit pas être liée à la réforme des retraites". Le syndicat enseignant demande le retrait du texte et continue de se mobiliser. Le Premier ministre, Edouard Philippe a retiré provisoirement l'âge pivot à 64 ans et il laisse trois mois aux partenaires sociaux pour trouver une solution de financement. Elodie Lagarde estime que "l'âge pivot est un leurre" et que "les marges de manoeuvres laissées par Edouard Philippe sont très étroites". La secrétaire départementale de la FSU affirme que pour combler le déficit des retraites, il faut augmenter les cotisations patronales dans les grandes entreprises.

La FSU inquiète pour les épreuves anticipées du BAC

Le métier d'enseignants est un métier qui demande beaucoup d'adaptation et qui est fatiguant à terme pour les personnes affirme Elodie Lagarde. Elle estime qu'il est impossible de continuer à enseigner jusqu'à 64 ans. Les enseignants se mobilisent également contre les épreuves anticipées du bac. Elles doivent débuter autour du 20 janvier et comptent pour 30% de la note finale. La FSU et l'ensemble des syndicats demandent l'annulation de cette session à cause de l'impréparation du ministère et des grandes difficultés d'organisation.

Trois journées de manifestation contre la réforme des retraites sont organisées en Dordogne entre le mardi 14 et le jeudi 16 janvier, à l'appel de la CGT, à Périgueux, Bergerac et Sarlat.