Retraite : les conseils de la Carsat Midi-Pyrénées pour bien la préparer

La réforme des retraites est en marche. La Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé hier les grandes lignes de la réforme qui sera votée dans les prochaines semaines. L'âge légal de départ atteindra 64 ans dans sept ans en 2030. Et pour une retraite à taux plein il faudra avoir cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035.

Mais comment se renseigner sur sa future retraite ? Comment estimer son montant ? France Bleu Occitanie a interrogé la Carsat Midi-Pyrénées, la caisse de retraite de base des salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants, des contractuels de droit public et des artistes-auteurs. Florence Bonicel, conseillère retraite à l'antenne de la Carsat de Colomiers, a répondu à nos questions.

Vous attendez-vous à recevoir beaucoup d'appel dans les heures qui viennent après les annonces d'Elisabeth Borne ?

A chaque fois qu'il y a des annonces gouvernementales et des évolutions de la réglementation, nous recevons beaucoup plus d'appels de personnes qui se questionnent sur leur situation et sur les changements éventuels dans leur situation.

Le contenu de la réforme a été précisé, mais le texte n'est pas encore voté. Est-ce qu'on peut tout de même demander à la Carsat une simulation des conditions de départ prévue par la réforme ?

Le simulateur que l'on utilise et qui est accessible sur le site lassuranceretraite.fr est un outil qui va être mis à jour dès que les applications seront déterminées. Tous les renseignements que l'on peut donner aujourd'hui se base sur la législation encore en vigueur.

Comment savoir à quelle date je pourrai partir à la retraite et avec quel salaire je pourrai partir ? Où trouver cette information ?

Tout au long de leur carrière, les salariés peuvent accéder aux informations qui relèvent de leur situation professionnelle. Nous encourageons chacun à créer un espace personnel sur le site lassuranceretraite.fr. En fonction de votre âge, vous allez pouvoir trouver des informations différentes. Toutes les personnes qui ont moins de 45 ans peuvent déjà consulter leur relevé de carrière et vérifier tous les reports qui ont été effectués. Entre 45 et 55 ans, vous pouvez en plus estimer le montant de votre retraite et à partir de 55 ans, il y a beaucoup plus de services qui sont ouverts pour mettre à jour votre carrière, déterminer l'âge de votre retraite, etc. Tous ces services-là sont accessibles directement depuis votre espace personnel.

Mais toutes nos données arrivent automatiquement sur votre site ? Il n'y a pas besoin d'avoir conservé toutes nos fiches de paie ?

Tout à fait. Au fur et à mesure de la carrière, les employeurs font chaque année des déclarations de tous leurs salariés. Ils déclarent aussi les salaires versés leur entreprise. Donc, même s'il n'y a pas de justificatifs et si vous n'avez pas forcément gardé tous vos documents, il y a énormément d'informations que nous avons, sur les relevés de carrière, qui sont mis à jour automatiquement.

On a tendance à se dire que la retraite est encore loin. Vous conseillez de commencer à préparer sa retraite deux à trois ans avant sa date de départ ?

Il est vrai que plus on prépare son dossier en amont, plus le passage de retraite se fait facilement.

Comment joindre la Carsat si on a une question précise ?

Pour toutes vos questions vous pouvez appeler le 3960 ou vous vous connectez sur lassuranceretraite.fr

La Carsat Midi-Pyrénées organise un jeudi par mois des séminaires sur internet pour répondre aux questions du grand public. Attention, il faut déjà avoir un compte et avoir reçu une invitation par mail pour y participer.