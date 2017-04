Retraite, pouvoir d'achat, emploi : la présidentielle vue d'un bistrot strasbourgeois

À moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu vous donne la parole. Qu’attendez-vous de ce scrutin ? On a posé la question aux habitués du bar PMU "Au coin des craquelins" à Strasbourg.

Dans le bar de Danielle, il y a deux choses dont on ne parle pas la religion et la politique même si elle sait qui vote pour qui : "Il y a des adeptes de Mélenchon, le Pen, après je sais pas on ne parle pas trop de politique souvent ça dégénère en conflit donc pas de politique". Au bistrot, on parle plus des problèmes du quotidien, et il y a une chose qui préoccupe tout le monde ici : c'est la retraite "Après 25 ans de bistrot a mon compte vous savez combien j'aurai de retraite : 659 euros de retraite et je fais 11 heures par jour et je paie 1300 euros de RSI par mois. C'est honteux, j'aurai moins que le minimum vieillesse et je travaille tous les jours."

Dans ce bistrot strasbourgeois, les clients comme la patronne sont d'accord pour donner la priorité : à la retraite et l'emploi © Radio France - Romane Porcon

L'emploi : c'est la priorité du moment

D'ailleurs ça fait 20 ans que Danielle travaille derrière ce comptoir et elle l'entend tous les jours les gens n'ont plus de sous : "Difficultés financières, à payer le loyer, à s'acheter des chaussures des habits même s'acheter à manger. C'est vrai qu'avant chacun mettait sa tournée maintenant ils boivent leur verre mais il n'y a plus de tournée voilà on s'en sort plus, on y arrive plus." Du coup, il y a bien une chose sur laquelle Jean Jacques et Habiba, des habitués du bistrot, attendent quelque chose : "c'est l'emploi. les gens ils parlent de ça. C'est la priorité du moment. L'emploi des jeunes qu'ils fassent des CDI ou des CDD on s'en fiche mais qu'il y ait au moins de l'emploi." Même si jusqu'à présent ni l'un ni l'autre ne savent vraiment pour qui voter.