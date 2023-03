Retraites : 11 défilés et de nombreuses perturbations ce jeudi dans le Poitou

Sept manifestations sont organisées ce jeudi rien que dans la Vienne. A Châtellerault, Chauvigny, Civray, Loudun, Lussac les Châteaux, Montmorillon et Poitiers où les manifestants ont prévu de bloquer la Porte de Paris une bonne partie de la journée, à partir de 6 heures du matin avant le départ du cortège à 14h direction le centre-ville. Des blocages à prévoir sur le site du Futuroscope et à Châtellerault, des sites économiques stratégiques du département.

ⓘ Publicité

Les Deux -Sèvres ne seront pas épargnées

Dans les Deux-Sèvres, quatre rassemblements sont prévus. A Thouars le matin, Bressuire, Parthenay et Niort l'après-midi. L'entrée de l'autoroute de la Crèche sera bloquée jusqu'à midi par les opposants à la réforme.

Dans les transports, la circulation s'annonce très compliquée. A Niort, des perturbations sont attendues sur de nombreuses lignes du réseau de bus Tanlib. A Poitiers, les bus de Vitalis ne circuleront pas sur plusieurs lignes scolaires.

Côté SNCF, le trafic sera très limité, avec 1 TER sur 3 en moyenne, 1 TGV sur 2, et quasiment aucun Intercité.

La mobilisation impactera également les écoles du Poitou, avec plusieurs établissements fermés et des accueils périscolaires non assurés.

130 gendarmes et policiers mobilisés à Poitiers

Le préfet de la Vienne Jean-Marie Girier double les effectifs de forces de l'ordre habituellement mobilisés un jour de manifestation. Il se justifie par le choix des organisateurs de faire passer le cortège en centre ville et par la présence probable "de manifestants radicaux extérieurs à la Vienne". La préfecture garantit que l'usage de la force est "proportionnée et légitimement employée contre les violences et dégradations". Dans le même temps, les organisations de jeunesse de Poitiers affirment que la répression policière a atteint un niveau inédit lundi soir avec "l'utilisation de grenades lacrymogènes sans sommation". Elles annoncent que des signalements vont être déposés à l'IGPN, la police des polices.