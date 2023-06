Retraites : 14e journée de mobilisation mardi, "rien n'est écrit d'avance" assure la CGT

Environ 250 actions sont prévues en France, des grèves sont annoncées chez les électriciens et gaziers, dans les transports ferroviaires et aériens (trafic perturbé à Paris-Orly ou à Nantes ), 40.000 à 70.000 manifestants sont attendus à Paris : au total, 400.000 à 600.000 personnes devraient être mobilisées ce mardi 6 juin pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites selon les estimations des autorités. C'est moins que lors de la journée record du 7 mars où 1,28 million de participants avaient été recensées par le ministère de l'Intérieur, mais cela reste élevé alors que la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le 1er-Mai , avait été marquée par des cortèges fournis et des "concerts de casseroles" ont régulièrement accueilli les membres du gouvernement en déplacement depuis.

"Rien n'est écrit d'avance" - Sophie Binet, CGT

La réforme a été promulguée par le chef de l'État mi-avril , mais les opposants au texte ne désarment pas. Dans le JDD ce dimanche, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet a assuré qu'il était "encore temps" que le président de la République "retrouve la raison et renonce à cette réforme". Dans une interview à La Tribune, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a dénoncé jeudi un "vice démocratique" à propos d'un "projet de loi aussi fondamental sur lequel il n'y aura pas eu de vote".

Nouveau vote à l'Assemblée le 8 juin ?

Deux jours après la journée de mobilisation de mardi, les députés seront appelés jeudi à se prononcer sur une proposition de loi du groupe Liot (Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires). Ce texte prévoyait dans un premier temps l'annulation du recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Mais après son passage en commission des Affaires sociales, cette partie du texte a été rejetée. De toute façon, pour le gouvernement et les députés de la majorité, la proposition du groupe Liot est "irrecevable".

Pourrait-il y avoir une quinzième journée de mobilisation après celle du 6 juin dans ce contexte ? Tout dépend de la mobilisation de mardi, répondent la plupart des syndicats. L'intersyndicale a cependant d'ores et déjà élargi son mot d'ordre de manifestation, appelant les salariés à se mobiliser pour gagner "le retrait de la réforme" et obtenir "des avancées sociales". Les deux premiers décrets d'application de la loi ont été publiés ce dimanche au Journal officiel.