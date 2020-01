Retraites : 200 manifestants réunis pour une marche aux flambeaux à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

À Mont-de-Marsan, les manifestants contre la réforme des retraites ont marché à la lueur des flambeaux et lampions jeudi soir, une première, et sous la pluie. Les profs étaient en première ligne, et ont animé le début de la manifestation en jetant cahiers et feuilles devant la mairie.

On a vidé notre sac au sens propre comme figuré. On continue à s'accrocher".

"On en a un peu _gros sur la patate_, donc on a vidé notre sac, au sens propre comme figuré" explique Nicolas Fayemendy est prof de SVT au lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan et co-secrétaire du syndicat FSU dans les Landes.

Il ajoute : "Nous demandons toujours le retrait total de cette réforme des retraites par point. On continue a s'accrocher malgré le _pourrissement de la situation_, et la météo pas forcément favorable des mois de décembre et janvier".

Une journée de mobilisation suivie dans les écoles Landaises

Et la journée de mobilisation de ce vendredi 24 janvier s'annonce suivie dans les écoles Landaises. Selon l'inspection académique du département, près d'un enseignant sur cinq dans le primaire envisage de se mettre en grève. Par conséquent, les cours ne seront pas assurés dans près d'une école sur 3, même si il y aura un service minimum.