Retraites : 400.000 à 600.000 manifestants attendus jeudi, plus faible prévision des renseignements

Les syndicats réussiront-ils à mobiliser pour la 12e journée d'action contre la réforme des retraites ? Rien n'est moins sûr selon une note des renseignements territoriaux, que France Télévisions a pu consulter mercredi. Entre 400.000 et 600.000 manifestants sont attendus jeudi en France, soit la plus faible prévision depuis le début du mouvement. Cette nouvelle journée de mobilisation se déroule alors que les vacances scolaires ont débuté dans la zone A.

Néanmoins, les renseignements s'attendent à de nouveaux modes d'action après la décision du Conseil constitutionnel vendredi. À Paris, 40.000 à 70.000 participants sont attendus dans le cortège qui s'élancera à 14h de la place de l'Opéra, où de violents heurts avaient éclaté le 23 mars dernier, pour rejoindre la place de la Bastille.

"Gilets jaunes" et ultra-gauche pressentis dans le cortège parisien

Les renseignements territoriaux s'attendent encore une fois à la présence de 300 à 600 "gilets jaunes" et de 500 à 1.000 "éléments à risque" dans la capitale. "La mouvance d'ultra-gauche et des groupes de 'gilets jaunes' agrégeant d'autres éléments violents" seront également présents ailleurs en France "pour tenter de provoquer des troubles à l'ordre public".

Dans les cortèges, les personnalités du président de la République Emmanuel Macron et de la Première ministre Elisabeth Borne seront une nouvelle fois particulièrement ciblées, préviennent les renseignements. Les thématiques des violences policières et de la répression de l'action syndicale seront également l'objet de nombreux slogans, banderoles et pancartes.

Vers la fin du "premier acte" de la mobilisation ?

"Si l'intersyndicale semble avoir atteint un plafond de participation" et que "certaines organisations semblent considérer cette journée comme la fin d'un premier acte de mobilisation", "d'autres sont prêtes à amorcer un changement de stratégie étant donné la fin du parcours institutionnel du projet de loi", indique la note des renseignements territoriaux qui prédit un possible "deuxième acte de la mobilisation". "Des divergences dans les stratégies d'action pourraient voir le jour à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel."

De nouvelles actions de blocage, de filtrage et des mouvements de grève dans les secteurs emblématiques tels que le pétrole, les transports et la production d'énergie sont d'ailleurs à prévoir, y compris au lendemain des manifestations, alors que le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la légalité de la loi et sur le projet de référendum d'initiative partagée sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans vendredi.

Les prévisions en région

En région, les renseignements territoriaux prévoient que les cortèges les plus importants défileront jeudi à Toulouse (17.500 personnes), Montpellier (12.500), Brest (12.000), Nantes (10.500), Marseille et Rennes (10.000). 9.000 manifestants sont également attendus à Caen, 8.000 à Quimper, Bordeaux et Lyon, 7.000 à Grenoble et Pau, 6.500 à Rouen, 6.000 à Saint-Nazaire et Bayonne, 5.500 à Angers, 5.000 à Metz, Tours, Lorient, Cherbourg, Lille et Le Havre, 4.500 à Strasbourg, 4.000 à Charleville-Mézières, Besançon, Nancy, Le Mans et Chambéry.

Les renseignements territoriaux attirent l'attention sur des risques d'incidents liés à la mouvance d'ultra-gauche et aux "gilets jaunes" à Rennes, Dijon, Brest, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Saint-Etienne, Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Lille, Lorient, Metz, Chambéry, Lyon, Nancy, Epinal, Charleville-Mézières, Caen ou encore Valence.

Les prévisions des renseignements territoriaux ne se vérifient pas systématiquement dans les faits. Par exemple, pour la neuvième journée de mobilisation le jeudi 23 mars dernier, ils s'attendaient à la participation de 600.000 à 800.000 manifestants à travers la France. Ils avaient finalement été entre 1,089 million et 3,5 millions, selon le ministère de l'Intérieur et la CGT.

Prévisions et participations réelles aux manifestations contre la réforme des retraites :

1ère journée de mobilisation - jeudi 19 janvier :

550.000 à 750.000 participants attendus, selon les renseignements

1,12 million de participants réels selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2 millions selon la CGT

2e - mardi 31 janvier :

1 à 1,2 million attendus /

1,2 à 2,8 millions participants réels, selon Beauvau ou la CGT

3e - mardi 7 février :

900.000 à 1,1 million / 757.000 à 2 millions

4e - samedi 11 février :

650.000 à 850.000 / 963.000 à plus de 2,5 millions

5e - jeudi 16 février :

450.000 à 650.000 / 440.000 à 1,3 million

6e - mardi 7 mars :

1,1 à 1,4 millions / 1,28 à 3,5 millions

7e - samedi 11 mars :

800.000 à 1 million / 368.000 à plus d'1 million

8e - mercredi 15 mars :

650.000 à 850.000 / 480.000 à 1,7 million

9e - jeudi 23 mars (Opéra) :

600.000 à 800.000 / 1,089 à 3,5 millions

10e - mardi 28 mars :

650.000 à 900.000 / 740.000 à plus de 2 millions

11e - jeudi 6 avril :

600.000 à 800.000 / 570.000 à près de 2 millions