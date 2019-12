Retraites : 5 à 10.000 manifestants ce mardi dans les rues de Limoges

Une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé 5 à 10.000 personnes à Limoges ce mardi. Les manifestants ont défilé du carrefour Tourny jusqu'à la gare des Bénédictins en faisant un grand tour en ville. Fumigènes, klaxon de trains, etc... pour dire non au système par points.

Limoges, France

A nouveau, les syndicats ont réussi une mobilisation des grands jours ce mardi à Limoges. Près de 10.000 personnes selon l'intersyndicale, 5000 selon les pouvoirs publics, ont défilé pour ce 4ème jour d'action dans les rues limougeaudes.

5 à 10.000 personnes ont défilé ce mardi dans les rues de Limoges pour protester contre la réforme des retraites © Radio France - Françoise Ravanne

Il y avait moins de monde, certes, que pour le lancement de la mobilisation du 5 décembre qui a rassemblé 10 à 20.000 personnes mais un long cortège a défilé pendant deux heures entre le carrefour Tourny et le Champ de Juillet face à la gare des Bénédictins, en faisant un grand tour en centre-ville.

Le défilé était agrémenté de nombreux fumigènes, coups de klaxons de trains et de sonos aux slogans anti-gouvernement. Un seul mot d'ordre parmi tous les secteurs et toutes les professions représentés : non au système de retraites par points.

Des manifestants qui ne croient pas aux annonces du gouvernement

Les annonces que doit faire ce mercredi le gouvernement auront du mal à faire retomber la mobilisation aux dires des manifestants qui n'en attendent pas grand chose. "Ce que nous voulons c'est le retrait pur et simple de la réforme"explique Pascal salarié dans le secteur privé.

Des fumigènes au cœur du cortège des opposants à la réforme des retraites (ici prés de la mairie de Limoges) © Radio France - Françoise Ravanne

à lire aussi Retraites : les gilets jaunes ont défilé aux côtés des syndicats à Limoges ce samedi

A la fin de la manifestation, quelques militants anti-capitalistes ont continué à défiler dans le centre-ville en scandant des slogans hostiles devant plusieurs commerces, qui ont préféré baisser le rideau quelques minutes.