Retraites : 50 Rosies du Mans et une nouvelle chorégraphie contre le projet du gouvernement

Une cinquantaine de femmes habillées en "Rosie" ont lancé en musique le rassemblement contre la réforme des retraites ce samedi place de la République au Mans. Cette forme de mobilisation festive reste une façon de lutter pour ces femmes, "premières victimes du projet du gouvernement".

Le Mans, France

Vêtues d'un bleu de travail et de gants jaunes, un bandeau rouge à pois blancs dans les cheveux, elles sont facilement reconnaissables. Environ 50 Rosie ont ouvert le rassemblement contre le projet de réforme des retraites ce samedi après-midi, place de la République au Mans. Quelque 300 personnes ont applaudi leur chorégraphies revendicatives, sur les airs de A cause des garçons (devenu "A cause de Macron") et du tube dance des années 90 Free from desire (transformé en "Women on fire").

Danser, c'est toujours lutter

"Dire que les femmes sont les grandes gagnantes de la réforme c'est de la provocation, tonne Léïsa, une Rosie. Les 5% de majoration ne compensent pas la suppression des trimestres validés aujourd'hui pour chaque enfant (4 dans le public et 8 dans le privé). Et comme beaucoup de femmes interrompent leur carrière, elles n'auront même pas le droit au minimum de 1 000 euros réservé aux carrières pleines".

Ces arguments existent depuis l'origine du projet de réforme des retraites. Mais depuis le début de l'année au Mans, ils s'expriment aussi en chanson et en danse. "Ça interpelle les gens et ça lance la conversation. Nous, ça nous permet d'oser se montrer et dire les choses, parce que nous sommes nombreuses".

Les gens nous soutiennent, on voudrait qu'ils nous rejoignent

"La retraite à points c'est la réforme du chacun pour soi, analyse Laëticia. Au contraire entre Rosies on recrée de la solidarité, du lien, on se rencontre, ne serait-ce que pour répéter un peu les chorégraphies".

Cet aspect festif change les choses, selon Caroline. "Les gens nous applaudissent, ils nous disent "bravo, on est avec vous", observe Caroline. On aimerait qu'ils viennent réellement avec nous"