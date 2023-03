Retraites : 600 manifestants à Chambéry pour une marche aux flambeaux

"Même si Macron ne veut pas, nous on est là". Environ 600 personnes (source police) ont manifesté une nouvelle fois leur opposition à la réforme des retraites ce mardi soir dans le centre-ville de Chambéry. L'intersyndicale de Savoie avait appelé à une marche aux flambeaux. Le cortège, parti du Palais de Justice, est passé devant la préfecture, avec les étudiants en première ligne, sans débordements.

Une pancarte hostile au 49-3 (capture d'écran twitter) - @73_fsu

Des œufs et de la farine

A Saint-Jean-de-Maurienne, environ 70 personnes se sont à rassemblés pour le deuxième jour consécutif devant la permanence d'Emilie Bonnivard. La députée LR de Maurienne n'a pas soutenu la motion de censure du gouvernement déposée par le groupe LIOT, une position critiquée par la CGT. Des œufs et de la farine ont été jetés ce mercredi sur la façade de sa permanence.

"On ne peut pas agir comme ça face à un élu, ce n'est pas acceptable (...) je vais prendre contact avec la CGT, que j'ai déjà reçue, car je privilégie le dialogue, mais si ils continuent à agir de la sorte à mon égard, à m'insulter, me menacer et dégrader ma permanence, je me réserve le droit de déposer plainte", a réagi la députée, contactée par France Bleu Pays de Savoie.

9ème journée d'actions jeudi

Au moins 8 rassemblements sont prévus jeudi en Pays de Savoie pour la 9e journée d'actions contre la réforme des retraites : Saint-Jean-de-Maurienne (10h place du champ de foire), Albertville (10h à la gare), Chambéry (14h palais de justice), Annecy (14h préfecture), Cluses (16h place des Allobroges), Annemasse (17h place de la mairie), Thonon-les-Bains (17h30 place des Arts), Sallanches (17h place de la mairie).