Retraites : 70 personnes devant la permanence de la députée Florence Lasserre pour dire "non" à la réforme

70 personnes se sont retrouvées ce mardi 24 janvier devant la permanence parlementaire de la députée Florence Lasserre (Modem) à Anglet. La nouvelle mobilisation de l'intersyndicale vise les parlementaires qui soutiennent la réforme des retraites, qui vise à élever l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Les manifestants n'ont pas pu rencontrer la députée du Pays basque qui tous les mardis siège à Paris. L'intersyndicale a déposé un courrier réclamant le retrait de la réforme.

Au Pays basque, de nouvelles mobilisations contre la réforme sont prévues, avec notamment un blocage du port de Bayonne à l'appel de l'Union Locale CGT. Le rendez vous est fixé à Tarnos à 8h30 ce jeudi 26 janvier.

Jeudi et vendredi, l'intersyndicale va distribuer également des tracts dans les marchés et les campus du BAB afin d'informer les plus jeunes qui selon les syndicats sont directement impactés par la réforme. Après l'importante manifestation du 19 janvier dernier à Bayonne, la capitale du Labourd s'apprête à vivre une nouvelle marche avec à nouveau des milliers de manifestants. Rendez-vous est donné mardi 31 janvier à 10h, depuis la place Sainte Ursule, près de la gare de Bayonne.