Retraites: 72 manifestants à Caen pour demander une hausse du pouvoir d'achat

Caen, France

Depuis plus d'un an, les retraités manifestent régulièrement avec toujours le même mot d'ordre: la hausse du pouvoir d'achat. Certaines mesures ont déjà été obtenues comme l'exonération de la CSG pour les pensions les plus faibles. Si c'est loin d'être suffisant pour les manifestants, pour Jacques Hebert, secrétaire général CFDT retraités, l'important c'est de pouvoir continuer à dialoguer.

"Ce qu'on espère c'est que le gouvernement a changé d'attitude. Au début du mandat, le Président disait 'on discute mais je vous expose juste mon projet de loi et il n'y a pas d’amendements possible', maintenant on pense que le gouvernement a tenu des leçons avec tout ce qu'il s'est passé avec les gilets jaunes. Donc on ne demande qu'une chose c'est de négocier", annonce-t'il.

Mais pour la plupart des manifestants, les revendications n'ont pas bougées depuis un an.

"Il faudrait permettre financièrement aux personne qui vieillissent à domicile d'engager quelqu'un pour les aider. Ce serait une aide parce que la vie en maison de retraite c'est peut-être pas l'idéal, surtout que c'est un poids financier pour la famille. Mais on se heurte toujours au mur financier, ça coûte cher", explique Bernard Desplant, retraité depuis 28 ans.

Pour Bernard Desplant, manifestant, l'important c'est surtout de faire en sorte que les retraités puissent vivre plus longtemps chez eux © Radio France - Marianne Yotis

Un autre mot d'ordre de la manifestation: stopper la baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation, car même si les prix augmentent en France, la pension de retraite ne bouge pas.

"Il faut absolument faire en sorte que les retraités puissent vivre. Et vivre ça veut dire pouvoir acheter tous les jours ce dont on a besoin: de repas et de médicament notamment. Et il y a aussi pouvoir aller de temps en temps au cinéma et faire des activités", raconte Marie-Jeanne Nevuet, manifestante.

En plus d'une pension de retraite équivalente au SMIC, les retraités demandent à ce que les pensions évoluent en fonction de l'inflation et une suppression de la cotisation maladie de 1% sur les retraites complémentaires.

Les manifestants attendent les annonces d'Emmanuel Macron et le résultat de l'entretien entre la CFDT et la préfecture © Radio France - Marianne Yotis

Une délégation de la CGT a été reçue en préfecture à la fin de la manifestation.