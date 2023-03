Retraites : à Cherbourg, des manifestants remontés contre le gouvernement mais déterminés à durcir l'action

"Déni de démocratie" disent certains, "une honte" ou encore "c'est dégueulasse," lancent d'autres. Les critiques pleuvent contre le gouvernement dans le rassemblement à Cherbourg contre la réforme des retraites ce samedi 11 mars. Vendredi soir, le ministre du travail, Olivier Dussopt, a activé "le petit frère du 49-3", l'article 44-3 dit du "vote bloqué" au Sénat. Il oblige les parlementaire à voter un projet de loi mais uniquement avec les amendements retenus par le gouvernement.

Un gouvernement sourd à l'opposition dénoncent les manifestants

À Cherbourg, l'intersyndicale organisait un barbecue revendicatif devant le centre commercial des Eléis à la mi-journée avant de défiler en centre-ville. Quand on mentionne auprès des manifestants, le parcours du projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est le dépit et la colère qui dominent. "J'ai un peu honte de mon pays quand je vois comment ça se passe pour faire passer des lois," déplore Jean-Michel, "il n'y a plus de démocratie."

La critique revient aussi après le refus d'Emmanuel Macron vendredi de recevoir l'intersyndicale qui lui avait demandé une rencontre "en urgence". "Il n'écoute pas la base, il ne veut même plus recevoir les syndicats," s'agace Marie-Pierre qui estime que c'est un "déni de démocratie". Une attitude de l'exécutif qui "laissera des traces" pour Daniel qui ne votera pas pour le camp de l'actuel président de la République "quel que soit le candidat en face".

Une volonté de durcir le mouvement

Si certains estiment que le projet de loi a de fortes chances d'être adopté par au Parlement compte tenu des outils constitutionnels dont le gouvernement dispose, beaucoup ne se résignent pas pour autant. "Si on ne se mobilise pas du tout c'est sûr que ça va passer," estime Magali, "en manifestant, le texte risque de passer, voilà la différence." Alors comme la plupart des personnes présentes, elle estime qu'il faut poursuivre la mobilisation et qu'il faut hausser le ton. C'est aussi l'avis de Denis : "Il faut durcir le mouvement et bloquer un peu plus."

L'intersyndicale avait donné rendez-vous devant les Eléis à la mi-journée à Cherbourg. Environ une centaine de personnes était présente avant la manifestation. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une nouvelle journée nationale de grève est prévue mercredi 15 mars par l'intersyndicale.

Les chiffres des mobilisations dans la Manche ce samedi 11 mars