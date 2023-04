Retraites : à Dijon, 200 personnes rassemblées devant la mairie pour un concert de casseroles

Concert à la casserole, acte II . Malgré l'interdiction de la Préfecture, 200 personnes (source syndicale et policière) se sont réunies lundi 24 avril à 20h, place de la Libération, à Dijon, pour une "casserolade géante". Le but : montrer leur opposition à la réforme des retraites en faisant un maximum de bruit.

ⓘ Publicité

Dès 19h45, une poignée de manifestants était déjà présent, dont Flo, salariée dans une enseigne de grande distribution : "J'ai 23 ans, ça ne fait que cinq ans que je travaille et la retraite s'éloigne déjà. Je me mobilise depuis fin février et je ne vais pas m'arrêter" explique-t-elle. "On veut peser sur le gouvernement pour que cette loi soit retirée. Il faut y croire". Sur la place, un grand dispositif policier : à chaque rue donnant sur la place de la Libération, une dizaine d'agents.

Sitting pendant le concert à la casserole. © Radio France - Antoine Comte

A 20h, la place s'est bien remplie et la casserolade démarre en fanfare. Casseroles, poêles, bidons, canettes et même gamelles de chat, voilà les instruments du jour. Le tout dans une joyeuse ambiance, ce qui ravit Pauline, 34 ans : "On a trouvé une nouvelle façon de manifester, assez ludique. C'est bon enfant, y a de la joie, ça permet de varier les modes de contestations".

Le rassemblement s'est ainsi transformé en chenille géante, puis en sitting, le tout sans arrêter de faire du bruit. "Quand on voit ces modes d'actions pacifiques, on comprend encore moins la raison qui a poussé la Préfecture a interdire la tenue de la manif" regrette Théo Contis, cosecrétaire départemental du syndicat Solidaires 21. "Mais c'est bien, il y a du monde. Ca nous permet d'occuper le terrain jusqu'au 1er mai".

Heurts en fin de manifestation et tirs de lacrymogènes sur des terrasses de café

Pendant plus d'une heure, les manifestants ont soutenu la cadence. Les forces de l'ordre se sont contentés d'observer. A 21h15, la centaine de "casseroleurs" restante a alors décidé de se diriger vers la place du Théâtre, pour emprunter la rue Lamonnoye, direction place de la République.

Au bout de quelques mètres, les forces de l'ordre leur ont barré la route et ont fait usage de gaz lacrymogènes. Cela a déclenché un mouvement de foule, accentué par l'envoi de nouveaux gaz sur les terrasses des bars de la place Zola. Le reste du cortège a battu en retraite rue Chabot-Charny. Les derniers manifestants seront dispersés place Wilson.