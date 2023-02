Retraites : à la SNCF, "on va passer à la seconde mi-temps, celle du blocage" (Sud-Rail)

L'affluence était en baisse hier mardi, pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, notamment en Isère : 12.000 manifestants à Grenoble ou 2.500 à Bourgoin-Jallieu . Mais les syndicats se projettent déjà vers samedi, pour maintenir la pression sur le gouvernement. "La victoire passera par le blocage de l'économie", estime Julien Troccaz, secrétaire fédéral de Sud-Rail, invité de France Bleu Isère ce mercredi.

France Bleu Isère - La mobilisation était en légère baisse hier, en Isère et ailleurs en France. Est-ce seulement l'effet vacances ou bien craignez-vous que la mobilisation s'essouffle ?

Julien Troccaz - Il serait inconscient de considérer que la mobilisation s'essouffle. Bon, vous le savez, il y a deux journées de mobilisation dans la semaine et pour notre zone, il y a un sujet vacances. Mais il y a encore des millions de travailleurs et travailleuses du privé, du public, des jeunes aussi, qui étaient plus nombreux hier dans les manifestations, et cela montre qu'il y a une dynamique incroyable dans ce pays depuis plusieurs semaines.

Chez Sud-Rail, vous avez opté pour la grève hier et aujourd'hui également. Pourquoi ?

On a, avec la fédération CGT, décidé d'appeler les cheminots à cesser le travail pendant deux jours cette semaine pour ancrer le niveau de mobilisation et pour donner un avant-goût de la grève reconductible et aussi pour renforcer les convergences des luttes, par exemple. Très concrètement, cela a permis sur le site de Grenoble que des cheminots rencontrent des salariés du secteur de la banque, du Centre d'études nucléaires, des postiers aussi pour causer plan de bataille pour ces prochaines semaines.

Cette grève a l'air très suivie aujourd'hui en Isère, avec très peu de trains, quasiment pas en gare de Grenoble ce matin. C'est la tendance que vous constatez aujourd'hui, une grève très suivie à la SNCF ?

Oui, on a encore de nombreux cheminots qui ont cessé le travail aujourd'hui. Vous avez parlé de la ligne Lyon-Grenoble, mais il y a une vingtaine de lignes sur la région Auvergne Rhône-Alpes où aucun train ne circule. Donc il y a une mobilisation forte qui montre bien une colère et que la grève est ancrée dans d'autres secteurs.

Et comment voyez-vous la suite ? Estimez-vous, comme le patron de la CGT, Philippe Martinez, qu'il faut des grèves "plus dures, plus nombreuses et reconductibles" ?

La première étape c'est d'abord samedi. Il faut absolument une mobilisation historique dans les manifestations de samedi sur tout le département. Il y a six manifestations prévues en Isère. Et ensuite effectivement, la victoire passera par le blocage de l'économie et par une grève reconductible. La stratégie des temps forts et des journées rebonds, ce n'est pas celle qui nous fera gagner face à un gouvernement droit dans ses bottes. Si le gouvernement avait lâché après les mobilisations extraordinaires de ces dernières semaines, on n'en serait pas là. Donc effectivement, on commence à parler sur le terrain, à préparer un mouvement reconductible par période de 24h et puis aussi donner la possibilité que d'autres secteurs fassent de même avec le secteur du ferroviaire.

Pourtant, samedi, vous appelez non pas à la grève, mais à manifester. Vous parlez de la nécessité de ces grèves reconductibles, alors pourquoi ne pas démarrer dès ce samedi ?

On appelle déjà à deux jours de grève cette semaine... Tout le monde comprendra que les cheminots ne sont pas des milliardaires. Donc on privilégie la grève sur ces deux jours, hier et aujourd'hui puis la mobilisation dans la rue samedi qui doit montrer que l'opinion publique est contre cette réforme. Donc la priorité c'est d'être le maximum dans la rue. Et on pense qu'on n'est pas obligé de faire grève pour être un maximum dans la rue samedi. On est donc sur nos deux jambes : la grève hier et aujourd'hui et puis la colère dans la rue samedi.

Et puis pour préserver aussi un mouvement qui risque d'être long, vous vous préparez à cela ?

On se prépare, on échange. Ce qui est certain, c'est qu'on va passer par un mouvement reconductible en assemblée générale. Il ne faut qu'il y ait que le secteur du ferroviaire pour obliger le gouvernement à céder une bonne fois pour toutes sur cette réforme.

On est en pleines vacances d'hiver, qui profitent beaucoup aux stations de ski. De nombreux salariés dépendent aussi de l'activité durant ces vacances. Ne pensez-vous pas que ces grèves reconductibles, que vous appelez de vos vœux, risquent de pénaliser les nombreux salariés qui travaillent pendant ces vacances d'hiver ?

Non. Je vois que même dans les stations de ski, il y a eu de la mobilisation aux remontées mécaniques contre ces réformes des retraites. Il y a des gens qui évidemment profitent de leurs congés payés, qui d'ailleurs ont été gagnés grâce à des victoires sociales. Et puis on voit que l'opinion publique souhaite qu'on monte d'un cran face au mépris du gouvernement. La bataille de l'opinion publique a été gagnée par la rue, par la population. Et maintenant, on va passer à une seconde mi-temps, celle vraiment du rapport de force, du blocage de l'économie, il faut aussi faire trembler le patronat et donc aller gagner cette victoire.

