Cinq jours après la forte mobilisation dans la rue contre le projet de réforme des retraites, les manifestants sont moins nombreux ce mardi 10 décembre à Nancy et Epinal dans l'attente des annonces du Premier ministre ce mercredi.

Retraites : à Nancy et Epinal, moins de personnes dans les rues pour la 2ème manifestation

Lorraine, France

Ce mardi matin 10 décembre, ils étaient plus de 1000 a manifester à Epinal pour une nouvelle et deuxième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Ils étaient près de 3000 le 5 décembre. Des slogans "Macron démission", "Macron ton monde n'est pas le nôtre", "Macron prend ta retraite pas la nôtre". Dans le cortège des enseignants des personnels hospitaliers et des cheminots venus défendre leur statut particulier, "loin d'être un luxe" affirme une employée administrative de la SNCF.

A Nancy en début d'après-midi, de 2000 à 4000 personnes ont pris le départ du défilé. Ils étaient de 6800 à 10 000 la semaine dernière.

Vers 15 heures, toutes les lignes des bus et tramways étaient déviées du centre-ville.

Des effigies du Président ont été aperçues dans le défilé de Nancy © Radio France - Vianney Smiarowski