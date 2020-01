Retraites : action devant les ateliers Louis Vuitton à Issoudun pour dénoncer "les cadeaux aux plus riches"

Issoudun, France

Malgré la pluie, l'ambiance se veut combative devant le portail des ateliers Louis Vuitton à Issoudun. Postés près de la grille du géant du luxe jeudi matin, ils étaient plus d'une trentaine de manifestants, pancartes et tracts à la main, décidés à marquer le coup. L'intersyndicale CGT-FO-FSU-Solidaires a souhaité une action symbolique pour dénoncer les "cadeaux aux plus riches". "Les grands patrons du CAC40, notamment Monsieur Bernard Arnault, première fortune de France, qui possède la société Louis Vuitton, possède des milliards d'euros, donc de l'argent, il y en a !" assure Dominique Bussière, délégué CGT à Issoudun. "On estime que taxer ces sociétés permettrait aussi de financer les retraites du futur."

Solidaires des ouvriers du luxe

Les manifestants veulent également se montrer solidaires des ouvriers qui travaillent sur le site en leur distribuant des tracts. "Je pense qu'il y a des gens chez Vuitton qui sont dans la même situation que nous et qui ne peuvent pas trop sortir parce que chacun doit payer son loyer ou les études des enfants", déplore Jean-Luc Thiais, secrétaire adjoint départemental du syndicat Sud.

Mais certains sont encore prêts à faire des sacrifices, comme Delphine, de Force ouvrière, qui travaille dans la fonction publique. Venue d'Argenton-sur-Creuse, elle ne compte pas s'arrêter là. "Rien que par rapport à ma situation, au nombre de jours de paie que je perds, et depuis décembre il y en a pas mal, je perdrai toujours moins au final que si cette saloperie de réforme des retraites arrive à passer", assène-t-elle. Décidée à poursuivre la mobilisation, l'intersyndicale compte diversifier ses actions dans les prochains jours, à l'image des retraites aux flambeaux, appelées à se renouveler.