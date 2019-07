Retraites agricoles à 85% du SMIC : "une bonne nouvelle pour les futurs retraités mais pour nous rien ne change"

Jean Paul Delevoye veut inciter les Français à travailler plus longtemps. Le haut commissaire à la réforme des retraites a présenté ses pistes ce jeudi.

Avec un système universel par points dès 2025. Avec toujours l'âge légal de départ à 62 ans. L'âge "d'équilibre" est fixé à 64 ans avec des décotes pour ceux qui partiront avant et des surcotes pour ceux qui partiront après.

Jean Paul Delevoye propose aussi un minimum retraite à 85% du SMIC pour tous d'ici 2025. Contre 75% seulement pour les agriculteurs actuellement.

Une bonne nouvelle, mais cela reste lointain et insuffisant explique Gérard Teillac ancien éleveur de porc et président de la section départementale Dordogne des anciens exploitants FDSEA :

"Nous on pense que du bien de cette démarche. Les 85% on les revendique depuis longtemps donc on ne peut que s'en féliciter. Mais le détail c'est que ce ne sera mis en place qu'en 2025. Donc nous disons que nous retraités actuels, et ceux qui vont le devenir, notre combat continue pour pouvoir avoir déjà 85% du SMIC" dit-il