Retraites : alors que les négociations reprennent ce mardi, où en est la réforme ?

Alors que la grève contre la réforme des retraites dure désormais depuis plus d'un mois, les discussions officielles entre le gouvernement et les partenaires sociaux reprennent ce mardi. La perspective d'un compromis est-elle envisageable ?

Le gouvernement et les partenaires sociaux vont reprendre les discussions officielles.

Après plus d'un mois de grève et une pause dans les négociations due aux périodes de fêtes de fin d'année, les discussions reprennent ce mardi au ministère du Travail entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Un compromis, inenvisageable avant les vacances, peut-il désormais être trouvé ? Les acteurs ont-ils modifié leurs positions ?

Trouver un compromis autour de l'âge pivot

En ce lundi le rentrée, l'exécutif le clame haut et fort : "Jamais le compromis n'a semblé aussi proche". C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Une porte a en effet semblé s'entrouvrir ces derniers jours, en particulier pour trouver un compromis sur l'âge pivot, devenu le principal point de blocage entre le gouvernement et la CFDT, le syndicat le plus favorable à la philosophie de la réforme.

La réforme prévoit pour le moment qu'une personne quittant son travail avant cet âge pivot, fixé à 64 ans, verrait sa pension pénalisée par un malus. Une mesure censée assurer l'équilibre financier du système de retraites, ce que réfute et refuse la CFDT. Dimanche soir, le secrétaire général du syndicat, Laurent Berger, a proposé au gouvernement de renoncer à cette mesure et d'organiser une "conférence de financement".



"Le gouvernement prend note avec intérêt" de la proposition, a également salué la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, ajoutant toutefois que Laurent Berger "souhaite toujours séparer la question du financement" du reste de la réforme (l'instauration d'un système de retraites par points), "ce qui n'est pas la feuille de route du président de la République".

Un autre signe d'ouverture a été donné par le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a indiqué ne pas être "arc-bouté sur l'âge pivot". Bruno Le Maire a aussi qualifié de "très bonne proposition" l'idée d'une décote temporaire en cas de départ à la retraite avant l'âge pivot, une piste lancée cette fois par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, un très proche d'Emmanuel Macron.

Une semaine à haut risque

Reste que sur le terrain, la grève ne faiblit pas, ou peu. La semaine est ponctuée par une série de mobilisations contre le projet de système universel de retraite par points. Renvoi d'audiences, suspension des désignations : de Lyon à Bayonne, les avocats ont "massivement" répondu dès ce lundi à l'appel à durcir la grève, selon le Conseil national des barreaux (CNB).

La grève à la SNCF, désormais la plus longue depuis sa création en 1938, elle, se poursuit mais s'atténue. Mais l'horizon est loin d'être dégagé : l'Unsa ferroviaire, 2e syndicat, a scellé lundi la fin de sa trêve car "toutes (ses) revendications n'ont pas encore été satisfaites", notamment sur la pénibilité. A la RATP, le service sera "proche" de celui de lundi. Seul le trafic des lignes automatisées 1 et 14 sera normal. Les quatorze autres lignes seront ouvertes partiellement ou totalement, mais le service n'y sera pas assuré toute la journée et des stations seront fermées.

Le camp des opposants reste lui inflexible, et il est difficile d'imaginer que la reprise des négociations y changera quelque chose. Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, a redemandé dimanche le retrait de ce "mauvais" projet et averti qu'en n'écoutant pas la partie du pays opposée à cette réforme, "on joue avec le feu sur la future échéance électorale". Emmanuel Macron "a tort de croire qu'en jouant le pourrissement, les gens vont se résigner", a insisté Jean-Luc Mélenchon, qui s'est rendu lundi à la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne), où la grève a là aussi été reconduite.